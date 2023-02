Vacances scolaires : l’occasion pour certains de jouer les touristes dans les rues de Colmar

"Fabuleux ! J'adore !" Les vacanciers de la zone A croisent ceux de la zone C qui partent en direction des stations de ski. Mais au-delà des sports d'hiver, certains veulent aussi tout simplement prendre quelques jours de repos, comme à Colmar, en Alsace. Karine et sa famille ont décidé de partir de Bayeux pour quelques jours afin de rejoindre la ville de Colmar. Après six heures de route, ils font une première halte au restaurant avec dans les assiettes, des spécialités de la région.

Le charme de la ville opère

Si la gastronomie est validée par la famille, le charme de la ville opère aussi immédiatement. "C'est hyper dépaysant, j'adore ces couleurs, l'architecture, l'ambiance, c'est très cocooning, tout est beau, j'adore !" lance Karine. Même enthousiasme du côté de sa fille Solène, actuellement en terminale. Pour elle, l'objectif des vacances est de profiter et de ne pas penser aux études. "Le bac et les révisions, je n'en peux plus !" sourit-elle au micro d'Europe 1.

À 40 ans, Stéphanie a, elle, a déjà passé son bac il y a bien longtemps. Mais pour cette Parisienne une coupure était aussi nécessaire. "On n'était pas parti depuis huit mois, ça commençait à faire un petit peu long donc je suis ravie." D'autant que la météo est au rendez-vous. La semaine s'annonce ensoleillée et le mercure devrait atteindre les 15 degrés.