Tourisme industriel : comment expliquer le succès des visites d'entreprises en France ?

DÉCRYPTAGE

C'est l'un des nouveaux visages du tourisme : visiter une usine ou une entreprise pendant ses vacances pour y découvrir le savoir-faire français. On appelle cela le tourisme industriel. Les sites industriels sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs portes. Et ça fonctionne : 20 millions de personnes ont visité des entreprises l'année dernière. Une exception française. Lancée dans les années 1960, cette pratique s'est récemment développée. À la clé, une véritable réussite : plus 70% de fréquentation depuis 2021 dans les 3.500 sites d'entreprises ouverts à la visite.

Avec 2.000 personnes par jour, la Confiserie des Hautes Vosges est l'entreprise agroalimentaire la plus fréquentée de France. Pour sa directrice, Fabienne Picard, ouvrir ses portes permet de fidéliser ses clients. "La visite d'entreprise permet de mieux vendre aussi ses produits parce que les visiteurs prennent complètement conscience de ce qu'ils mangent. Notre magasin représente 50 % de notre chiffre d'affaires, donc c'est réellement les visiteurs qui créent la moitié de notre chiffre d'affaires."

Pour les visiteurs, "comprendre comment ça marche"

Côté visiteurs, le tourisme industriel séduit par son originalité. Un moyen d'allier découverte d'un territoire et savoir-faire, selon Cécile Pierre, déléguée générale d'Entreprise et Découverte. "Il y a un acte qui est un acte de volonté, de transparence, de comprendre comment ça marche. Il y a une envie très forte de découvrir 'in situ', sur un mode de communication qui est très nouveau. On va vérifier dans l'usine ou dans l'atelier de production, ce qu'il se passe."

Un tourisme alternatif qui séduit aussi les étrangers. Ils représentent un visiteur sur cinq dans les entreprises.