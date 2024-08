«Une vraie atmosphère de vacances» : les Franciliens profitent des attractions de Paris Plages

REPORTAGE

Le succès de Paris Plages ne cesse de se confirmer d'année en année dans la capitale. Une attraction installée cette année sur le canal Saint-Martin, qui attire particulièrement les Franciliens qui ne partent pas en vacances. Dans ce square rempli de jeux de société, Isaiah, 6 ans, enseigne à sa sœur de 3 ans les règles du jeu de la grenouille. "Il faut lancer des pièces dans la grenouille, mais tu ne te rapproches pas, même si tu es petite", explique l'enfant.

Les premiers essais sont peu fructueux, mais Haydee prend rapidement le coup de main. Sophie, leur maman, les emmène ici tous les jours depuis la fin de leurs vacances. "C'est vrai qu'on appréhendait un peu le retour en août à Paris et finalement, on a été hyper content. Une vraie atmosphère de vacances, très bon enfant. On a carrément prolongé les vacances, c'est top !".

"Un petit air de vacances"

Sur l'autre rive du canal, l'ambiance est sportive pour ces basketteurs. Moussa est un habitué : "Depuis qu'il y a eu les JO, on a vraiment beaucoup de monde qui s'arrête pour venir nous voir jouer. Derrière le grillage, ils nous regardent, ils nous prennent en vidéo. C'est joli, on a une belle vue, il y a le canal et tout", sourit le sportif.

Au pied de l'eau, Safina profite aussi de cette belle vue. Depuis son transat, la jeune femme se croit à la campagne. "C'est hyper agréable d'avoir un moment de calme dans la ville. Je ne suis pas partie en vacances cet été, mais c'est vrai que venir ici, ça fait un petit air de vacances", se réjouit-elle. S'amuser, se dépenser ou se détendre. Chacun a trouvé son occupation pour terminer l'été en beauté.