Où partent les Français en vacances cette année ? L'effet JO sur les réservations

La Côte d'Azur, la Bretagne, la Corse, le Sud-Ouest… Toutes ces destinations sont habituellement prises d'assaut l'été. Mais cette année, Jeux Olympiques obligent, les Français ont été nombreux à revoir vos plans : ils ont choisi de partir plus loin que d'habitude.

Réservations tardives

C'est la Guadeloupe qui est la destination préférée des Français pendant ces Jeux olympiques, juste devant Lisbonne et Marrakech. Cette année, les Français ont fait leur choix sur le tard. Un mode de réservation qui bénéficie aux voyageurs, souligne Guillaume Rostand, le porte-parole du comparateur de voyages Liligo.

"Il faut voir le mois de juin pourri qu'on a vécu en France au niveau politique et économique. C'était un mois de juin très anxiogène, qui a retardé les prises de décision des voyages. Les avions ne se remplissent pas donc les compagnies aériennes, pour les remplir, baissent leur prix", détaille-t-il.

Effet Jeux olympiques

En France, ce sont les villes du Sud qui ont la cote. Mais sur ces destinations, en revanche, les prix des billets de train augmentent : plus de 20% pour Marseille, 11% pour Toulouse ou encore plus 6% pour Nice et Montpellier. Guillaume Rostand y voit un effet JO : "Les prix pour partir en Europe baissent, mais pour rester en France ils augmentent. Cela signifie qu'il y a plus de mouvements domestiques liés aux JO. C'est soit pour rejoindre les sites olympiques ou pour fuir Paris".

Et les vacanciers qui choisissent de rester sur le territoire sont majoritaires. Ils sont plus d'un sur deux à avoir choisi la France.