Risques de noyade : comment apprend-on aux enfants à bien nager ?

En moyenne chaque été, quatre personnes décèdent chaque jour de noyade. Et les périodes de canicule augmentent les risques, car on se baigne davantage. Depuis plusieurs années, le gouvernement propose des cours de natation gratuits aux 4-12 ans et aux plus de 45 ans, qui sont les premières victimes de noyades. Reportage dans une piscine en région parisienne.

"Un enfant doit apprendre à nager avec du matériel"

Précieusement agrippés aux parois du bassin, avec un peu de buée dans les lunettes, quinze petites filles et garçons assistent à leurs cours du soir. C'est l'une des dix séances d'une heure qu'ils suivent toute la semaine avec Laurent, responsable pédagogique au stade nautique de Corbeil-Essonnes, près de Paris.

"On avance progressivement sur les différents paliers d'aisance aquatique", explique-t-il au micro d'Europe 1. Mettre la tête sous l'eau, sauter puis rejoindre le bord ou encore se déplacer sur quelques mètres. Le tout sans aide pour flotter. "Un enfant qui va apprendre à nager avec du matériel ne va pas paniquer. S'il tombe dans l'eau, mais qu'il n'a pas ce matériel-là, il va paniquer. Il n'arrivera pas à rejoindre le bord", souligne Laurent sur Europe 1.

Roxana Maracineanu avait fait de l'apprentissage de la natation une priorité

Corbeil-Essonnes et l'agglomération s'intéressent à cette méthode depuis 2019. Elle est coordonnée par Valérie Petitjean. "Plusieurs quartiers prioritaires de la ville n'ont pas toujours accès à des séances de piscine, des cours de natation et ont observé en fait des taux d'échec parfois assez importants sur le test de l'attestation de savoir nager", explique-t-elle sur Europe 1.

Les résultats sont désormais satisfaisants et la méthode plaît à cette maman d'une petite fille. "Elle n'avait jamais pris de cours de natation et apparemment ça se passe bien", confie-t-elle. Et les premiers concernés, eux aussi, sont conquis. "Avant, je n'arrivais pas à aller au fond de l'eau, maintenant si", explique un enfant au micro d'Europe 1.

Lorsqu'elle était ministre des Sports entre 2018 et 2022, l'ancienne championne du monde de natation Roxana Maracineanu, avait fait de l'apprentissage de la natation une priorité.

"Quand j'ai été appelée à être ministre des Sports en 2018, nous avons mis en place avec Jean-Michel Blanquer une réforme de la natation scolaire pour que les petits enfants, dès la maternelle, puissent tous aller à la piscine", explique-t-elle sur Europe 1. "Aller donc dans l'eau, en tout cas dans des petits bassins qu'on a fermés, même dans la cour de récréation des écoles. Avoir cette connaissance du milieu aquatique le plus tôt possible, dès l'âge de deux ans, trois ans, quatre ans. C'est la meilleure des sécurités pour pouvoir être capable de mettre sans crainte la tête sous l'eau, d'être capable de flotter sur le dos, sur le ventre, ne pas paniquer et éventuellement appeler à l'aide", conclut-elle.