Strasbourg : une piscine itinérante pour apprendre aux enfants à nager

Les vacances ont leur lot de dangers. Il faut notamment faire attention dans les piscines et sur les plages : surveillez vos enfants pour leur éviter la noyade. L’été dernier, 1.480 noyades accidentelles ont été recensées en France. Alors pour prévenir ce risque, rien de tel que d’apprendre la natation dès le plus jeune âge. Autour de Strasbourg, une piscine itinérante va parcourir tout l’été différentes communes et proposer des cours gratuits aux enfants. Première étape à Hangenbieten, à 20 kilomètres de Strasbourg.

"Qu’ils soient capables de se sauver s’ils tombent à l’eau"

Sept enfants, âgés de quatre à six ans, barbotent cet après-midi dans la "Carava’nage" : une piscine éphémère installée sur un parking de la commune d’Hangenbieten, près de Strasbourg. Il s’agit en fait d’un conteneur de six mètres de long et 2,5 mètres de large. Les petits sont encadrés par deux maîtres-nageurs. "L’objectif, c’est que s’ils tombent à l’eau, ils soient capables de remonter à la surface, de prendre un équilibre dorsal ou ventral et de se déplacer pour se sauver eux-mêmes", explique Franck Guinand, l’un d’entre eux. "J’adore ça !", s’exclame Yanis, 5 ans. "Je sais mettre la tête dans l’eau et j’apprends pleins d’autres choses" sourit le petit garçon en réajustant ses lunettes de plongée.

© Mélina Facchin / Europe 1

Une piscine pour des quartiers qui n’en n’ont pas

La particularité de cette piscine est qu’elle est itinérante. Munie de roues, elle va se déplacer jusqu’à la fin de l’été dans trois autres communes proches de la capitale alsacienne. "Elle va dans des quartiers où potentiellement, les piscines n’existent pas" précise Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole de Strasbourg. "Chaque année, on observe hélas qu’il y a des noyades et donc il nous faut aider à ce qu’on puisse au moins survivre dans l’eau" ajoute-t-elle.

D’autant qu’après deux années de Covid, les enfants ont pris du retard dans l’apprentissage de la natation. Cet été, 200 d’entre eux vont pouvoir ainsi profiter de dix séances gratuites.