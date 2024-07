SONDAGE - 75% des Français favorables aux peines de prison automatiques pour les agresseurs de policiers

Faut-il condamner à des peines de prison automatiques les personnes qui agressent des policiers ? À cette question, 75% des Français répondent par l'affirmative selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. Un chiffre quasiment équivalent selon le sexe des sondés.

En revanche, toutes les tranches d'âge ne répondent pas de la même manière, les plus âgés prônant davantage de fermeté. Les 65 ans et plus sont 82% à estimer que les agresseurs de policiers doivent pouvoir être condamnés à des peines de prison automatiques, tandis que ce chiffre tombe à 66% chez les moins de 30 ans. Près de 4 Français sur 10, parmi les 18-24, se disent même défavorables à une telle mesure.

Fort clivage gauche / droite

Selon la proximité politique des personnes interrogées, le sondage fournit des résultats également très disparates. Sans surprise, les électeurs de droite sont les plus emballés par cette proposition. Quasiment l'intégralité (97%) des électeurs du RN interrogés répondent oui à la question posée. Un total à peine plus faible (91%) chez les sympathisants des Républicains.

De l'autre côté du spectre politique, en revanche, l'idée d'une peine de prison automatique pour les agresseurs de policiers fait davantage grincer des dents. Si une (courte) majorité des électeurs de gauche interrogés souscrivent à l'idée (52%) ils sont minoritaires chez les écologistes, rétifs à cette proposition pour 53% d'entre eux. Enfin, du côté des partisans de la majorité présidentielle, l'idée fait consensus puisque 78% d'entre eux souhaitent également que les coupables de violences à l'encontre des forces de l'ordre soient condamnés à une peine de prison automatique.

Une question déjà posée il y a trois ans

En novembre 2021, la question avait déjà été posée aux Français à travers un sondage CSA. À l'époque, 82% d'entre eux avaient répondu favorablement à la question posée. Au micro d'Europe 1, Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, avait lui-même soumis l'idée de modifier la constitution afin de condamner à des "peines automatiques" les agresseurs de policiers "au terme d'un procès". Des propos qui avaient alors fait bondir le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti qui avait estimé que cela reviendrait à "envoyer en prison automatiquement toute personne interpellée sans preuve, ni procès".

*Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.