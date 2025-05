Procès Le Scouarnec : l'accusé "totalement responsable de ses actes" selon les psychiatres

Ce lundi, les deux experts psychiatres qui ont examiné l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec ont affirmé que le pédocriminel de 74 ans était "totalement responsable de ses actes" et n'ont pas trouvé de trouble psychique ou de pathologie mentale. Joël Le Scouarnec est jugé depuis le 24 février à Vannes pour des viols et agressions sur 299 patients.

"Il n'a manifesté aucune émotion, avec très peu de place aux victimes"

Isabelle Alamone et Jean-Jacques Dumond, qui ont interrogé l'accusé en 2023 lorsqu'il était en détention, ont souligné à la barre l'extrême "contrôle" de Joël Le Scouarnec durant leur entretien. "Il n'a manifesté aucune émotion, avec très peu de place aux victimes" et "pas de compassion", a ainsi relevé Isabelle Alamone. "Froid", "il est très économe de mots, avec parfois une attitude un peu contrite à laquelle on a du mal à croire", ajoute l'experte.

Les deux psychiatres ont été frappés par le grand décalage entre "la pauvreté de son expression" orale et "la richesse des carnets" dans lesquels le pédocriminel consignait scrupuleusement les violences sexuelles infligées à ses victimes, en grande majorité mineures au moment des faits. Des écrits dont "il était très fier et qu'il retravaillait régulièrement" à l'époque, leur a-t-il expliqué.

Joël Le Scouarnec est-il un calculateur, interroge la cour ? Il coopère, mais durant l'entretien, "il n'y a pas de spontanéité dans son discours, comme s'il pesait tous ses mots, sachant les conséquences que cela pourrait avoir", répond Isabelle Alamone.

Joël Le Scouarnec a assuré ne plus ressentir aucune pulsion envers des enfants

"Ce monsieur, c'est une énigme et l'énigme principale est dans le contraste" avec un "personnage insignifiant quand on le rencontre", résume Jean-Jacques Dumond. Les psychiatres disent également leur surprise devant "le flou mémoriel très important" affiché par Joël Le Scouarnec.

"Je ne sais pas, je ne me souviens plus..." : s'il a fini par reconnaître devant la cour criminelle du Morbihan l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, le pédocriminel de 74 ans assure depuis le début de son procès n'avoir aucun souvenir précis des violences dont il est accusé ni même d'événements précis de sa jeunesse. Les psychiatres se sont heurtés au même mur.

"Ses premiers souvenirs, flous, sont ceux du baccalauréat qu'il a décroché en 1968", indique Isabelle Alamone. "À ce moment-là, nous avons peine à croire qu'il ne se souvenait absolument de rien de son enfance ou de son adolescence."

Occulte-t-il délibérément ou non des traumatismes qu'il aurait subis pendant son enfance et qui pourraient être liés avec ses passages à l'acte criminel ? "Nous n'avons aucun élément" dans ce sens, répondent les experts. Lors de son entretien, comme durant le procès, Joël Le Scouarnec a assuré ne plus ressentir aucune pulsion envers des enfants.