Brest : un père de famille tabassé par une dizaine de jeunes devant son domicile

Un père de famille a violemment été attaqué par une dizaine de jeunes le 4 mai dernier à Brest. L'homme a été roué de coups en pleine rue, alors qu'il tentait d'intervenir pour que les agresseurs cessent de dégrader des véhicules garés dans la ville.

Des "affaires de grande violence d'une grande banalité"

Le père de famille brestois a décidé de raconter son agression au journal local Le Télégramme. Un banal dimanche soir, alors qu'il était en train de regarder la télévision, il est sorti de chez lui pour tenter de protéger sa voiture et celles de ses voisins, d'une bande de jeunes en train de les casser.

Dans le quartier résidentiel, il tente de les raisonner, mais seul contre tous, les casseurs fondent sur lui. Loin de faire le poids, il est lynché de part en part, réussissant tout de même à protéger sa tête. Sauvé par l'intervention d'un voisin qui allume la lumière, ce passage à tabac "a duré une éternité" raconte-t-il.

Dix jours d'ITT lui sont prescrits et aujourd'hui il reste au Brestois, le traumatisme, les ecchymoses et surtout l'envie dit-il, "que ces jeunes sachent qui ils ont agressé". "Ils m'ont vu comme une cible, un obstacle à leur sortie pour tout casser. Je les plains plus que je ne leur en veux" confie le père de famille dans un message déposé sur les réseaux sociaux.

Pour l'heure, quatre jeunes ont été arrêtés et sont sortie de garde à vue. "Malheureusement ces affaires de grande violence à Brest, sont aujourd'hui d'une grande banalité" souffle un policier au micro d'Europe 1.