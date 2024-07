SONDAGE - 70% des Français favorables à l’envoi de l’armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles

Faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles ? Cela pourrait être une solution pour une partie des Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*, 70% des personnes interrogées se disent favorable à cette proposition. Un chiffre en augmentation de 4% par rapport à avril 2023, où 66% y étaient favorables. 29% y sont au contraire toujours opposés.

Dans le détail, les Français y sont majoritairement favorables, peu importe leur âge ou leur profession. Chez les 18-24 ans, ce chiffre monte même à 77%. Les CSP- sont également légèrement plus enclin à cette idée que les CSP+, à hauteur de 76% (contre 64% pour les CSP+).

Les électeurs de gauche divisés sur la question

En revanche, les chiffres diffèrent en fonction de la proximité politique des sondés. Sur le sujet, les électeurs de gauche sont totalement divisés : 50% sont pour, et 50% sont contre. Ceux de La France insoumise (55%) et d'Europe Écologie-Les Verts (64%) sont majoritairement opposés à cette proposition. À l'inverse, 56% des électeurs du Parti socialiste se disent en faveur de l'envoi de l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles.

De leur côté, les partisans du camp présidentiel sont majoritairement en faveur de la mesure (63%). Un chiffre qui grimpe à 70% pour les électeurs de Renaissance. Quant aux sondés de droite, ils sont très largement favorables à cette idée, à hauteur de 76%. Les électeurs des Républicains sont même 80% à être pour, et chez ceux du Rassemblement national, cela monte à 89%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé du 18 au 19 juillet. Échantillon national représentatif de 1011 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.