Sécurité : Bertrand propose "une peine de prison automatique" pour les agresseurs de policiers

INTERVIEW

À droite, l'offensive d'Emmanuel Macron sur la sécurité ne convainc pas. Très critiqué par l'opposition sur son bilan en la matière, le président de la République s'est rendu lundi à Montpellier pour visiter un commissariat, mais aussi un quartier difficile de la ville. Le même jour, dans un entretien au Figaro, il défendait sa stratégie sécuritaire, à un an de la présidentielle, promettant notamment de tenir son objectif de 10.000 policiers supplémentaires d'ici à 2022. Autant d'annonces qui sont loin d'impressionner Xavier Bertrand. Invité mardi d'Europe 1, le patron de la région Hauts-de-France, candidat pour 2022, accuse l'hôte de l'Elysée de ne pas assez soutenir les forces de l'ordre, et présente plusieurs mesures qu'il adopterait s'il était élu.

"Il faut une riposte de l'État"

"Nous sommes un des rares pays au monde où tous les jours, il y a des agressions contre l'État, une mise en cause des forces de l'ordre, et qu'il n'y a pas de riposte", regrette Xavier Bertrand, déplorant un "sentiment d'impunité" et un "processus de décivilisation".

"Il faut une riposte de l'État", réclame l'ex-LR. Et le candidat à la prochaine élection présidentielle annonce une mesure concrète qu'il instaurerait s'il arrivait au pouvoir. "Je mettrai en place un texte constitutionnel, et je demanderai aux Français de se prononcer dessus dès l'automne qui suivra les élections", assure-t-il. Et de préciser : "On s'attaque à un policier, un gendarme, un pompier, un maire, il y aura une peine de prison automatique, minimum d'un an non aménageable".

"On ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent"

Car selon Xavier Bertrand, les peines actuelles ne sont pas assez dissuasives. "Aujourd'hui, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre se disent qu'ils vont avoir un rappel à la loi", dit-il. Or, "on ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent", martèle l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.

Et alors que le verdict du procès en appel de la violente agression de policiers à Viry-Châtillon, plus clément qu'en première instance, a suscité l'indignation dans une partie de la classe politique et chez les syndicats de policiers, Xavier Bertrand estime que "si ce que je propose était en place, il n'y aurait pas pu y avoir d'acquittement dans ce procès". Par ailleurs, l'invité d'Europe 1 propose aussi "une majorité pénale à 15 ans".