Haute-Savoie : de nouveaux pompiers agressés par un automobiliste

Au lendemain de la violente agression d'un pompier à Évian-les-Bains, d'autres soldats du feu ont été pris pour cible en Haute-Savoie. Ils ont été attaqués par un automobiliste, visiblement ivre, alors qu'ils intervenaient dans le cadre d'un accident de la route pour venir en aide à sa femme. Le mis en cause est toujours en fuite.

Un jour après qu'un pompier a été percuté par un automobiliste dans un rodéo-urbain samedi à Évian-les-Bains, des soldats du feu ont de nouveau été pris pour cible dimanche à Saint-Cergues, toujours en Haute-Savoie. Ils intervenaient dans le cadre d'un accident de la route, lorsqu'ils se sont fait attaquer par un conducteur, manifestement alcoolisé.

"On n'est pas là pour être agressé"

Dimanche à Saint-Cergues, commune près d'Annemasse, des pompiers locaux sont intervenus sur un accident de la route. Alors qu'ils étaient en train d'ausculter une femme enceinte qui occupait la place passager, son compagnon et conducteur, visiblement ivre, s'en est pris aux pompiers. Le colonel Nicolas Mariet, commandant des pompiers de Haute-Savoie décrit au micro d'Europe 1 "un homme menaçant qui va donner un coup de poing à l'un des sapeurs-pompiers".

Malgré cela, "les sapeurs-pompiers qui sont intervenus, ont une attitude remarquable comme à chaque fois et ont continué à prendre en charge la personne impliquée dans l'accident". Le commandant souligne que "la communauté des sapeurs-pompiers est affectée par cet acte, qui est un acte de trop. On est là pour porter secours, on n'est pas là pour être agressé", déplore-t-il. S'ils ont porté plainte, le conducteur est toujours en fuite et sa femme a refusé de donner son nom aux gendarmes.

Le pompier d'Évian-les-Bains toujours pas tiré d'affaire

Les pompiers hauts-savoyards ont été victimes de 24 agressions pour la seule année dernière. Samedi à Évian-les-Bains, un soldat du feu a été percuté par un jeune de 19 ans lors d'un rodéo-urbain. La garde à vue du suspect se poursuit, et la procureure d'Annecy doit communiquer dans ce dossier.

A l'issue de cette garde à vue et avant une possible mise en examen, le pompier de 38 ans est dans un état stable, a indiqué ce lundi la préfète de Haute-Savoie. Cependant, dans un état toujours grave, préoccupant et dans le coma, il n'est pas tiré d'affaire, contrairement à ce qui a pu être annoncé sur certains sites d'informations.