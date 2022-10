Sommeil de bébé : 3 méthodes pour survivre quand on est parents

PODCAST

"Mon bébé n’arrive pas à s’endormir", "Il se réveille constamment, toutes les heures"… : des jeunes parents qui se plaignent de leurs nuits de sommeil transformées en une suite de micro-siestes, la sage-femme Anna Roy en a vu beaucoup. Elle aussi, en tant que mère de deux enfants, est passée par là. Découvrez ses astuces pour mieux gérer les premières nuits avec un nouveau-né.

Méthode n°1 : organiser un relais

Pour permettre aux deux parents d’avoir un peu de répit, il est possible d’alterner les nuits. C’est le premier conseil que Anna Roy a donné par exemple à sa patiente Mélanie, qui pensait souffrir d’une dépression post-partum. A l’époque, la nuit, Mélanie est réveillée toutes les heures par son petit garçon, Vincent. Comme la journée, elle travaille comme avocate, elle n’a pas la possibilité de faire des siestes pour récupérer.

Anna Roy lui propose alors de faire un test : "A partir de maintenant, Matthieu, son mari, fera toutes les nuits en dormant dans le salon avec le bébé." Résultat : quinze jours plus tard, la jeune maman va beaucoup mieux. "Mélanie et Matthieu ont décidé d’alterner les nuits à partir de ce moment-là. Pendant quelques mois, ils se sont résolus à dormir séparément pour s’occuper tour à tour de Vincent", raconte Anna Roy.

La sage-femme elle-même a fait l’expérience des symptômes dépressifs dus au manque de sommeil. Dans le podcast "Sage-Meuf", elle confie : "Moi, clairement, j’avais l’impression de devenir folle, d’être ivre en permanence. Et tout s’est arrangé le jour où nous nous sommes réparti les nuits avec Nicolas, mon mec". Une méthode qui ne convient pas à tout le monde, mais qui a fait ses preuves pour beaucoup !

Méthode n°2 : faire des "squats" avec bébé

La deuxième astuce proposée par Anna Roy pour retrouver une forme d’équilibre, et endormir plus vite son bébé, est un peu plus sportive… Mais selon Marie et Hugo, deux jeunes parents suivis par la sage-femme Anna Roy, elle est très efficace dans les premiers temps après l’accouchement.

Marie, jeune maman, revient sur cette période extrêmement difficile : "A ce moment-là, de minuit à quatre heures du matin, notre bébé Antoine est éveillé. Avec Hugo, on essaie tout ce qu’on peut : le faire téter, le changer, enlever la turbulette, le bercer… Mais rien n’y fait, il ne dort pas, il reste dans nos bras ou au sein."

Alors, Anna Roy partage avec eux une technique pour le moins atypique : "On prenait Antoine et on faisait des squats, dans notre salon ou dans notre chambre. C’est vrai que parfois, on se retrouvait totalement en nage après vingt minutes de squats, mais il n’y avait que ça qui permettait de l’endormir", affirme aujourd’hui Marie. Et pour les parents aussi, après cette séance sportive, le sommeil venait plus vite…

Méthode n°3 : la technique du 5-10-15

Pour que le nouveau-né apprenne à s’endormir par lui-même, le rêve de tout jeune parent en manque de sommeil, la sage-femme Anna Roy recommande aussi à ses patients d’utiliser la méthode du "5-10-15". Après avoir posé le bébé éveillé dans son lit, le parent sort de la chambre. Il attend d’abord cinq minutes avant de revenir le consoler. Puis il sort de nouveau de la chambre et attend cette fois dix minutes. Et si l’enfant n’est toujours pas endormi, il faut faire une troisième tentative en patientant quinze minutes.

"Au début, c’était impossible, se souvient de son côté Marie. Le premier soir, Antoine a pleuré pendant une heure après, c’était absolument atroce. D’ailleurs, nous aussi, avec Hugo, on était en train de pleurer. Mais le soir d’après, il n’a pleuré que cinquante minutes, et ainsi de suite. Et puis au bout de trois semaines, il n’y a plus eu besoin de faire le 5-10-15".

