Albert, un bébé qui est parti faire le tour du monde

PODCAST

Le 22 avril 2011, la sage-femme Anna Roy se rend à l’hôpital des Bleuets, à Paris, pour une visite à la maternité auprès d’un couple trentenaire. Ils sont déjà parents de deux enfants, et viennent d’en avoir un petit troisième, prénommé Albert. Alors quelle n’est pas la surprise d’Anna Roy lorsqu’ils lui annoncent, amusés, qu’ils comptent partir faire le tour du monde en voilier avec toute la petite famille dès la semaine suivante ! Intérieurement, la sage-femme voit rouge : "Albert, la semaine prochaine, sur un voilier ? Ils vont le tuer, ce sont des malades. Le froid, les vagues, la houle… Et puis quoi encore ?" Les parents d’Albert, eux, sont très confiants : "Vous verrez, tout ira bien, on sait faire ! On vous donnera des nouvelles."

Vous pensiez qu’il était impossible d’emmener votre nouveau-né en sortie avec vous, voire de voyager avec un enfant aussi jeune ? Il y a quelques années, Anna Roy en était elle aussi convaincue… Mais ça, c’était avant de rencontrer la famille d’Albert. Découvrez l’anecdote insolite qui a bouleversé le regard de la sage-femme sur les nouveau-nés dans la Saison 2 de "Sage-Meuf", Episode 1.

Deux semaines plus tard, comme promis, les nouvelles arrivent, sous la forme d’une photo envoyée sur WhatsApp. Sur l’image, le petit Albert trône dans son couffin, avec un bob vissé sur la tête, quelque part au beau milieu de la Méditerranée. "Et il faut bien le dire, resplendissant de jovialité !", admet Anna Roy, dans le podcast Sage-Meuf.

A partir de là, la vision des nouveau-nés de la sage-femme s’en trouve changée. "Moi, je les voulais sous cloche, jusqu’à ce qu’ils soient plus grands et plus solides", confie la professionnelle de santé. Ainsi, s’il y a une leçon à tirer de l’histoire d’Albert, "le grand aventurier en couche-culotte", c’est qu’aucun lieu n’est véritablement "inaccessible" lorsqu’on est accompagné d’un nouveau-né.

En revanche, il y a toujours des précautions à prendre et des questions à se poser ! Pour découvrir ces questions "test" qui vous permettront de savoir si une sortie est possible avec un nourrisson, écoutez le premier épisode de la nouvelle saison de "Sage-Meuf" sur le site d’Europe 1 ou sur votre plateforme d’écoute préférées.

