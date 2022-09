Avec bébé, quelle est la "routine" de soins idéale ?

A la question « quels sont les soins à prodiguer à un nouveau-né ? », la sage-femme Anna Roy le dit sans détours : il n’y a pas de réponse universelle… Mais heureusement, il existe une multitude de possibilités tout à fait valables et dont peuvent s’inspirer les nouveaux parents. Dans le podcast "Sage-Meuf", Anna Roy donne pour le prouver deux exemples de routines radicalement différentes (mais totalement valides) racontées par ses patientes.

La "routine" de Marie-Francine. Marie-France est originaire du Sénégal. Elle vient d’accoucher de son quatrième enfant, le petit Soul. C’est lors d’une visite à domicile qu’Anna Roy découvre le rituel mis en place par sa patiente. Tandis que les deux femmes prennent le café, Marie-Francine attrape une bassine sous l’évier de la cuisine. Anna Roy croit d’abord à un nettoyage improvisé du sol de la pièce.

Puis, le plus naturellement du monde, Marie-Francine sort le bébé de sa nacelle, le déshabille sur ses genoux, et commence à le laver au-dessus de la bassine, le manipulant dans l’air. Sous les yeux ébahis de la sage-femme, Marie-Francine enchaîne avec un massage du nouveau-né à l’aide d’une crème qu’Anna Roy, avec son regard de sage-femme, qualifie de "non-identifiée" pour l’instant. La professionnelle de santé est convaincue de ne jamais avoir rien appris de ce procédé durant ses études. Mais Soul, lui, n’y voit rien à redire. Au contraire : le bébé est aux anges.

La "routine" de Marie et Antoine. Marie et Antoine, un couple suivi par Anna Roy également, sont les parents d’un petit Hugo. De leur côté, ils ont inventé un moment "spa du bébé". Quand vient l’heure de donner le bain au bébé, ils dégainent la baignoire pliante, et tous trois se réunissent pour un moment de bien-être en famille dans la salle de bain. Car oui, Marie et Antoine apprécient tout autant que leur enfant cet instant de partage sur fond de musique de détente.

Chez eux, la routine de soins est une machine bien huilée. Hugo vérifie chaque fois que la température de l’eau est bien entre 36° et 37°. Le bébé a toujours ses jouets pendant que ses parents le lavent. Le couple fait le choix constant d’être "minimaliste" en ce qui concerne les produits utilisés, avec du savon sans odeur ou encore du talc.

L’une de ces "routines" est-elle meilleure que l’autre ? Non, répond sans hésiter Anna Roy. Dans les deux cas, le bébé est content, et c’est tout ce qui compte, résume la sage-femme ! Pour découvrir plus de conseils des experts de la petite enfance, écoutez dans ce même épisode l’entretien d’Anna Roy avec l’infirmière puéricultrice Emmanuelle Rigeade.