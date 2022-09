Nouveaux parents, ce podcast est fait pour vous ! Dans la saison 2 de "Sage-Meuf", focus sur les premiers jours, les premières semaines après la naissance de l’enfant. "On le sait moins, mais les sages-femmes s’occupent aussi des nouveau-nés", insiste Anna Roy. Découvrez tous ses conseils pratiques pour démarrer l’aventure parentale du bon pied à travers huit épisodes, disponibles chaque lundi sur Europe1.fr ainsi que sur les plateformes d’écoute.

Nouveauté pour cette deuxième saison de "Sage-Meuf" : Anna Roy ouvre le journal de bord dans lequel elle consigne depuis des années les cas qui l’ont marquée. Au fil des épisodes, on découvre donc des expériences contrastées de cette période si particulière après l'accouchement, après la naissance d'un enfant, et les leçons que l’on peut en tirer, que l'on traverse des moments heureux ou des étapes plus difficiles comme la dépression post-partum.

Anna Roy raconte aussi sa vie de mère

En plus de raconter les histoires de ses patients, Anna Roy invite un couple "fil rouge" à témoigner tout au long des huit épisodes, et partage bien-sûr son expérience personnelle de maman de deux enfants. Car oui, même la sage-femme expérimentée ne peut prétendre au titre de "mère parfaite" : "Professionnels de la santé ou pas, on éprouve toutes et tous des difficultés à avoir confiance en nous en tant que parents", confie Anna Roy.

Les conseils des experts

Quand faut-il s’inquiéter des pleurs du nouveau-né ? A partir de quand son sommeil est-il plus régulier ? Et vaut-il mieux allaiter ou donner le biberon ? Pour répondre aux mille questions que se posent les parents face à leur bébé, ce quasi-inconnu, Anna Roy reçoit également dans son podcast des collègues experts de la petite enfance : pédiatre, psychologue spécialiste des nourrissons, conseillère en lactation ou encore infirmière clinicienne. Le but : fournir toutes les informations nécessaires pour que chacun soit en mesure de faire des choix éclairés.

> Retrouvez ici notre dossier spécial "Sage-Meuf" avec toutes les infos pour les jeunes parents

Car Anna Roy le rappelle à plusieurs reprises dans le podcast : "Nous le personnel soignant, nous tentons de vous donner les clefs pour vous occuper au mieux de votre bébé. Mais vous parents, choisissez dans votre trousseau celles qui sont les plus adaptées pour votre enfant."