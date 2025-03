Un an après l'instauration de la loi Descrozailles qui interdit de proposer des promotions au-delà de 34 % dans les rayons droguerie, parfumerie, hygiène et entretien, le député Stéphane Travert à l'Assemblée nationale suggère de revenir sur la contrainte de ces "méga-promos" disparues des supermarchés.

Le retour des "méga-promos" ? Alors que depuis un an, la loi Descrozailles interdit aux distributeurs de tirer les prix vers le bas lors des négociations annuelles avec les industriels sur le modèle des produits alimentaires, une proposition de loi déposée par le député Stéphane Travert à l'Assemblée nationale suggère de revenir sur l'interdiction.

"C'était une loi qui visait effectivement à élargir l'encadrement des promotions aux produits d'hygiène beauté et d'entretien. Vous avez un taux de générosité qui a été contraint. Vous ne pouvez plus proposer un taux de générosité supérieur à 34%", explique Gaëlle Le Floch, spécialiste de la grande distribution. En effet, il n’est plus possible depuis le 1er mars 2024 de proposer des promotions au-delà de 34 % dans les rayons droguerie, parfumerie, hygiène et entretien. Mais la balance pourrait désormais pencher en faveur des consommateurs.

Une loi à la rescousse de la grande distribution

Avant la loi, les promotions pouvaient dépasser les 70% sur ces produits. Les consommateurs se détournent donc des grandes surfaces et altèrent leur consommation. "Les consommateurs ne vont plus forcément acheter les produits type lessive, shampoing... dans les grandes surfaces habituelles, mais vont les acheter dans des enseignes de discount dans lesquelles il n'y a pas forcément de promotion, mais où les prix sont très bas", justifie le député Stéphane Travert, auteur de la proposition.

Le député espère que la mesure redonnera du pouvoir d'achat aux Français après la crise inflationniste. Sur trois ans seulement, l'inflation dans l'alimentaire dépasse les 20%.