Sécurité routière : la gendarmerie propose des formations gratuites pour retrouver les bons réflexes

REPORTAGE

Le nombre de personnes décédées en mai sur les routes de France métropolitaine a bondi de 21% par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie. De son côté, la mortalité des conducteurs de deux-roues motorisés a presque doublé en trois ans, passant de 50 à 92 décès.. Par rapport à mai 2021, la hausse est quasi similaire, de 73%. Dans les Alpes-Maritimes, depuis près de 10 ans, l’escadron départemental de sécurité routière, en lien avec la préfecture, organise des journées de sensibilisation.

Des exercices en situation réelle

Une vingtaine de sessions, baptisées "courbes et trajectoires" sont proposées chaque année. À Nice, le premier atelier consiste à travailler sa trajectoire. Encadrés par des motards de la gendarmerie et des bénévoles, une quarantaine de motocyclistes multiplient les exercices tout au long de la journée, d'abord sur un parking public, puis en situation réelle sur la route.

"Lorsque vous avez des intersections, il faut aller voir si on a bien été perçu. Pour les dépassements, je mets mon clignotant. On insiste sur la vitesse parce que dans la globalité des accidents, bien souvent, la vitesse est en cause. On rentre trop rapidement dans un virage et pour en sortir, ça devient plus compliqué", explique au micro d'Europe 1 le commandant de la brigade de gendarmerie motorisée de Nice.

"C'est toujours bien d'avoir une piqûre de rappel"

"L'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier un public demandeur des bonnes pratiques des motocyclistes de la gendarmerie", poursuit le commandant de l'escadron de sécurité routière des Alpes-Maritimes. "Dans notre département des Alpes-Maritimes, sur la zone veillée par la gendarmerie nationale, deux accidents sur trois impliquent un deux-roues motorisé. Dans presque trois quarts des cas, ce sont des deux roues motorisées qui sont responsables de l'accident dans lequel elles sont impliquées", explique-t-il.

Yassine a passé son permis moto il y a déjà quelques années. "C'est toujours bon d'avoir une petite piqûre de rappel sur les trajectoires, sur le positionnement de la moto. Ce sont beaucoup de notions qui sont peut-être oubliées aujourd'hui", déplore-t-il au micro d'Europe 1. Chaque année à Nice, 400 amateurs de deux roues bénéficient des conseils des motards de la gendarmerie.