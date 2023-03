Retraites : «Les raffineurs nous prennent en otage», à Marseille, le grand retour des pénuries de carburant

À Marseille, le mouvement de grève des raffineurs contre la réforme des retraites commence à se faire sentir dans les stations services de la ville. Le carburant vient à manquer dans la cité phocéenne et d'interminables files d'attente commencent à apparaître aux abords des stations services. Une situation qui rappelle fortement celle du mois d'octobre dernier lorsque les raffineurs réclamaient de meilleurs salaires face à l'inflation.

Ce dimanche, Europe 1 s'est rendue dans le quartier de La Pomme dans le XIe arrondissement de Marseille où se trouve la plus grande station service de la ville. Étalées sur 400 mètres, le long de la bande d'arrêt d'urgence, les voitures font la queue, à la recherche de quelques gouttes de carburant. Pour Mathilda et sa mère, plongées en pleine "galère", cette grève est la responsabilité du gouvernement. "Qu'attend le gouvernement pour se bouger ? Que voulez-vous faire ? La CGT, Force Ouvrière, ils prennent notre défense. C'est pour nos enfants qu'ils se battent !", estime la mère de Mathilda.

"C'est très très chaud"

Coincée dans la queue depuis plus d'une heure, Riya soutient elle aussi les grévistes. "Oui ça me met dans la galère mais après, si on ne fait pas ça, on avancera pas. J'ai fait le tour de Marseille et là je viens d'arriver et je vois qu'il n'y a pas trop d'essence non plus", constate-t-elle. "Il n'y a plus que du SP98 mais pas pour longtemps", lui répond un gérant de la station.

De son côté, Hamza est dépité après avoir attendu 1h sans pouvoir faire le plein. Ce Marseillais se sent pris en otage et aura à peine suffisamment d'essence pour rentrer chez lui. "On souffre tous. Là, les raffineurs nous prennent en otage. Je travaille en dehors de Marseille donc c'est très très chaud". Comme la quasi-totalité des stations de la ville, celle de La Pomme est en pénurie et vit désormais au rythme des livraisons.