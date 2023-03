«On fait du mal au capital» : les raffineries de Fos-sur-Mer à l'heure de la grève contre les retraites

REPORTAGE

La CGT veut frapper fort pour cette journée de grève nationale contre la réforme des retraites. Le syndicat veut mettre les raffineries à l'arrêt. À Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône, le site Esso a décidé de freiner sa production. La première étape de sa mobilisation ? Couper les vannes. "Aucun camion ne sort si le produit ne sort pas, ni par pipe, ni par camion, ni par bateau et ni par wagon", explique Frédéric Ambrogio, secrétaire CGT à la raffinerie Total-La Mède, située à quelques kilomètres de là. "C'est ce que nous recherchons et c'est là où on fait du mal au capital."

La production continue, mais peut-être plus pour très longtemps, selon Sébastien Varagnol, représentant syndical du site Pétroineos. "Production minimale et après, on verra mercredi pour appeler à arrêter les installations. À terme, ça veut dire que ça va s'arrêter. Puis, ils pourront peut-être réquisitionner pour faire vider les bacs, mais à la fin, ils ne pourront pas nous forcer à travailler et à redémarrer nos installations."

"On arrête le travail, l'économie s'arrête"

Avec l'argument des pénuries, la contestation prend un nouveau tour prévient Emmanuel Lépine, le représentant national des industries chimiques CGT. "Puisque le gouvernement n'entend pas la rue, il faut changer de braquet. Il faut qu'ils entendent maintenant le couinement des actionnaires dans les entreprises. C'est-à-dire que, quand on arrête le travail, l'économie s'arrête." Et cela entraîne des conséquences à la pompe. "Je fais le plein au cas où", déclare à Europe 1 un automobiliste, tandis que les premières files d'attente se forment aux stations service.