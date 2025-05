Carburant : le prix du baril poursuit sa chute sur les marchés, nouvelles baisses de prix attendues à la pompe

Les cours du pétrole poursuivent leur dynamique baissière. Une bonne nouvelle pour les automobilistes qui voient progressivement les prix revenir vers 1,50 euro. Et la baisse devrait s'accélérer prochainement, alors que les pays de l'OPEP+, regroupant les principaux pays producteurs du monde, changent de stratégie.



La baisse des prix à la pompe va-t-elle continuer ? Alors que les cours sont déjà à la baisse, plusieurs pays producteurs de pétrole ont annoncé ouvrir les vannes bien plus tôt que prévu. Résultat, le baril affiche des tarifs de plus en plus faibles. Aujourd'hui, il se négocie autour de 60 dollars, un tarif que l'on avait plus vu depuis au moins quatre ans.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des prix qui baissent plus lentement à la pompe que sur les marchés

Évidemment, l'instabilité internationale pourrait provoquer une flambée, même momentanée. Mais la tendance de fond est à la baisse. "Il y a ce changement de positionnement de l'OPEP+. L'Arabie Saoudite en tête, deuxième producteur mondial derrière les États-Unis, veut reprendre des parts de marché. Ça, c'est l'élément nouveau. Et en effet, tant qu'ils le feront, les prix baisseront", explique Olivier Gantois, le président de l'UFIP, l'Union Française des industries pétroliers.

Pour le moment, le litre de sans-plomb 95 est en moyenne à 1,66 euro et celui de gasoil à 1,55 euro. Mais avec la dynamique actuelle, il devrait se rapprocher du seuil symbolique à 1,50 euro. Et si les prix à la pompe baissent moins sensiblement que le cours du baril depuis le début de l'année, cela s'explique par le poids des taxes, qui représentent 50 à 60% du prix d'un litre.