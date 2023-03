Réforme des retraites : quelles conséquences pour l'exécutif après l'utilisation du 49-3 ?

Après l'utilisation du 49-3 autour du projet de loi de réforme des retraites, quelles conséquences pour Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ? C'est la question qui plane autour de l'exécutif, actuellement en pleine incertitude, alors même que plusieurs manifestations spontanées ont eu lieu un peu partout en France, et que de grandes journées de mobilisations sont prévues dans les prochains jours.

"Je ne sais pas comment expliquer le 49-3 aux Français", confie un cadre de la majorité, qui explique qu'il est encore trop tôt pour évaluer les conséquences politiques du passage en force. Un autre marcheur, lui, s'interroge sur la capacité du président à reprendre la main après ce revers à l'Assemblée. "Il va falloir être imaginatif", estime-t-il. Car il y a au moins deux menaces immédiates pour le gouvernement.

L'impact sur la rue redouté

D'abord, la motion de censure transpartisane déposée par les Centristes du groupe LIOT. Ici, le risque semble toutefois contenu, analyse un député marcheur, en estimant qu'à ce stade, le texte n'est pas en mesure de recueillir suffisamment de voix pour renverser le gouvernement, même si la gauche souhaite convaincre certains députés Républicains de voter cette motion de censure.

Mais pour l'heure, la question la plus cruciale qui agite le président et ses proches est bien de savoir quel impact le 49-3 aura dans la rue et sur la détermination des opposants à la réforme. Une question qui devrait rapidement trouver des réponses, des manifestations étant organisées ce samedi partout en France, et une nouvelle journée de mobilisation étant prévue le jeudi 23 mars prochain.