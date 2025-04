Carburant : les prix à la pompe dégringolent, les automobilistes respirent

La guerre des droits de douane lancée par Donald Trump provoque une chute des cours du pétrole, entraînant une baisse du prix du carburant en France : le gazole est tombé sous 1,60€/L. Une bonne nouvelle pour les particuliers et les professionnels, avec des économies significatives dans les budgets.

Conséquence inattendue de la guerre des droits de douane initiée par Donald Trump : les cours du pétrole chutent, et avec eux, les prix du carburant. En France, le litre de gazole est désormais sous la barre des 1,60 € en moyenne, selon les dernières données du ministère de la Transition écologique.

"Ce n’est pas négligeable, c’est un bon resto"

À Toulouse, par exemple, une station du centre-ville affichait ce jeudi un litre de gazole à 1,56 €. Il y a un mois, il coûtait encore 1,77 €. Une baisse de 21 centimes qui réjouit notamment ce chef d'entreprise, pour qui le carburant est la troisième plus grosse dépense derrière les salaires et le matériel : "On consomme environ 100 000 € de carburant par an. Donc évidemment, ces baisses-là, elles sont très significatives sur nos marges et notre rentabilité".

Même satisfaction du côté des particuliers, comme ce père de famille propriétaire d’un SUV gourmand en carburant :

"Un plein me coûtait 160 euros il y a un mois. Aujourd’hui, j’économise 40 euros par plein, soit 80 euros par mois. Ce n’est pas négligeable, c’est un bon resto".

Pour accompagner ce mouvement, plusieurs grandes surfaces annoncent des opérations carburant à prix coûtant dès ce vendredi, à l’occasion du week-end de Pâques. Une opportunité bienvenue pour les vacanciers déjà sur la route.