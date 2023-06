Renforcement musculaire, calories brûlées, cellulite... Les multiples avantages du sport dans l'eau

Pour faire respirer son corps et développer sa musculature, pourquoi ne pas opter pour une séance de sport... dans l'eau ? L'activité physique en milieu aquatique comporte, en effet, une kyrielle de bienfaits qu'Anouk Garnier, chroniqueuse sport dans l'émission Bienfait pour vous, a répertoriée ce lundi matin. Car si le sport en extérieur produit des bénéfices similaires, l'action de l'eau sur le corps accentue les efforts fournis. "Pour tout ce qui concerne les activités cardio, on va dépenser peut-être un tout petit plus de calories parce que vous avez la résistance de l'eau", illustre-t-elle.

L'eau permet également de gommer les quelques effets indésirables du sport en extérieur sur la terre ferme. "Vous n'avez pas d'impact. Donc au niveau articulaire, c'est quand-même assez intéressant et ça s'adresse vraiment à tous les publics", poursuit Anouk Garnier. Le sport aquatique réduit ainsi le risque de blessures lié au sol parfois accidenté en extérieur. Et au-delà du renforcement musculaire qu'il prodigue, il peut agir sur certaines imperfections du corps. À commencer par la cellulite. "Dès que vous êtes dans l'eau et que vous bougez rapidement, cela procure un effet massage sur votre peau ce qui stimule votre système lymphatique, c'est-à-dire tout ce qui est fluide dans votre corps. Cela aide donc à éliminer un peu la cellulite", confirme Anouk Garnier. À condition néanmoins de livrer un véritable effort physique.

Quelles activités privilégier dans l'eau ?

Pour se lancer dans le sport aquatique, une montagne de possibilités s'offre à vous. Sur Europe 1, Anouk Garnier en suggère quelques-unes : "Vous avez de l'aqua-palme ou même de l'aqua-combat. Vous allez vraiment mettre des coups de poing dans l'eau. Vous avez l'aquagym également. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous faites sur la terre mais dans l'eau". À la mer, où de nombreux Français éliront domicile dans les semaines à venir, Anouk Garnier conseille de s'adonner à la marche dans l'eau. Et bat en brèche les clichés associant cette activité aux personnes d'un certain âge. "C'est très intéressant de marcher dans l'eau, même pour moi qui suis athlète de haut niveau. Il y a un effet renforcement des jambes", assure-t-elle. Pour maximiser les bienfaits sur les muscles, la chroniqueuse préconise de s'immerger à hauteur du nombril.

Les sportifs souhaitant sculpter le haut de leur corps y trouveront également leur compte dans l'eau. "On va mettre les mains devant les épaules et on va faire comme si on voulait faire une pompe. On va repousser l'eau devant soi et ramener ses mains. La résistance de l'eau va faire que vous allez ressentir un vrai travail sur les bras", illustre Anouk Garnier. Des exercices existent aussi pour travailler sa musculature dorsale. "Vous allez tendre vos bras devant et vous allez appuyer dans l'eau jusqu'à ramener vos mains vers vos cuisses. Le fait d'appuyer à chaque fois va renforcer votre dos et vos abdos". Ultime possibilité : "les exercices de rotation". "Vous placez votre main à hauteur de votre épaule et vous repoussez l'eau vers le côté opposé", explique Anouk Garnier. L'embarras du choix, donc, pour des vacances sportives.