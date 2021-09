Vélo, boxe, course… Quels sont les meilleurs sports pour perdre du poids ?

DÉCRYPTAGE

Comment allier pratique régulière du sport et perte de poids ? Pour réussir cette jolie combinaison à l'heure du choix de nouvelles pratiques et de l'adoption des bonnes résolutions, Jean-Marc Delorme donne des clés afin de relever ce défi de rentrée. Cela passe notamment par la compréhension de l'impact de chaque sport sur le corps et les muscles, toute une logique que le coach sportif décortique sur Europe 1, mardi, pour le bien-être des auditeurs dans Bienfait pour vous.

Trois axes à prendre en compte

"Tout d'abord, évidemment, ça passe par une alimentation équilibrée", prévient d'emblée Jean-Marc Delorme. "Sur la balance, il faut aussi regarder la silhouette et pas forcément le poids sur la balance. Vous pouvez avoir une silhouette affinée et puis peser plus lourd avec le sport." Pourquoi ? "Le muscle est plus lourd que la graisse."

Le coach sportif développe trois axes à prendre en compte pour bien préparer son corps à l'effort. "Le premier, c'est bien sûr de choisir un sport avec une forte dépense calorique. La deuxième, c'est de travailler des capacités en particulier : on sait que l'endurance et la force sont deux filières qui vont nous permettre de perdre du gras. Et puis la dernière, c'est le choix des contractions musculaires, pour que le muscle ne prenne pas de volume (voir ci-dessous)."

Le rameur, "la star des sports pour perdre du poids"

Dans cette optique de perdre du poids, il faut privilégier le cardio, selon Jean-Marc Delorme, avec un petit avertissement : "Il va falloir poursuivre un petit peu l'effort longtemps modéré pour pouvoir 'taper' un peu plus dans les lipides, même si on sait que les deux filières du glycogène et des lipides fonctionnent en même temps."

Vient donc cette redoutable question : quels sont les sports qui font perdre du poids ? "On a le rameur, la star des sports qui font perdre des calories, avec 700 calories par heure", répond le coach sportif. "En ce moment, ce qui est très en vogue, y compris pour les dames, c'est la boxe, avec la force explosive (entre 600 et 800 calories par heure). Il y a aussi la corde à sauter mais attention, c'est du bondissement donc il faut être progressif avec ça (800 calories par heure). La course à pied va affiner les jambes avec 600 calories par heure, ce qui est plutôt bien."

Le secret ? Choisir "l'endurance de force"

"Pour perdre la graisse", prolonge le spécialiste, "il faut privilégier les sports d'endurance, comme le vélo, la course à pied, la natation, la marche rapide. Ça va nous permettre de grignoter les lipides. Il y a quelque chose qui est vraiment chouette : une fois qu'on est sollicité, cette filière va se mettre directement en route. Par exemple, quand vous regardez la télé avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude et quelqu'un qui a l'habitude de faire des sports d'endurance, vous allez dépenser deux fois plus de calories que l'autre."

Le cardio est à solliciter, donc, mais aussi la force, insiste le coach. "La force, au niveau de la musculation, permet d'atteindre des intensités qui vont permettre de puiser dans les réserves de graisse. C'est de la musculation, avec le fitness et le renforcement musculaire. On va avoir une intensité musculaire et ça va permettre de réduire le gras. L'idéal, c'est l'endurance de force, c'est-à-dire l'alliance entre endurance et force, donc poursuivre une intensité le plus longtemps possible."