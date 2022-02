Cinq astuces pour bien faire des pompes

C'est l'exercice le plus complet pour travailler le haut du corps, dixit Anouk Garnier. Faire des pompes permet de développer également les abdominaux. "On a besoin d'un très bon gainage et d'abdos forts pour faire des pompes qui soient efficaces", explique Anouk Garnier. La coach sportive détaille dans l'émission Bienfait pour vous, la bonne méthode pour pratiquer cet exercice que nombre de Français répètent quotidiennement.

Placer les coudes à 45 degrés

Anouk Garnier insiste d'abord sur le placement des coudes. "Pour que ce soit efficace et sécuritaire, il faut que les coudes soient à 45 degrés, pas trop serrés ni trop écartés", affirme la coach sportive sur Europe 1. Si les coudes sont trop écartés, l'athlète professionnelle souligne qu'il y a risque pour les épaules à court et moyens termes.

Activer d'abord le muscle du grand dorsal

L'entraîneuse livre ensuite une astuce pour activer un muscle, le grand dorsal. "C'est le plus puissant du haut du corps", insiste-t-elle, "il permet aussi de stabiliser l'omoplate, ce qui va protéger l'épaule dans le mouvement de la pompe." Pour ce faire, Anouk Garnier indique : "On met sa main sous l'aisselle. On imagine que l'on tient quelque chose dans l'autre main, que l'on serre fort, on tourne le petit doigt vers le bas et on abaisse l'épaule. Quelque chose doit se gonfler, s'activer, c'est le grand dorsal."

Mettre les mains au sol et s'imaginer qu'on les enfonce

La coach sportive revient sur les pompes. "Il faut chercher à mettre les mains au sol, et imaginer que l'on veut les enfoncer pour retrouver cette activation", expose Anouk Garnier dans Bienfait pour vous, avant d'ajouter : "Si vous cette activation avant de faire la pompe, cela va vous mettre en sécurité, et vous placez les coudes à 45 degrés."

Les épaules doivent être avant les mains

La deuxième chose concerne les épaules. "Il faut qu'elles soient en avant des mains", enchaîne l'athlète. "Souvent, avec la fatigue, on se recule, on a tendance à lever les fesses et à se retrouver en pyramide. Les épaules prennent beaucoup de charge, et on n'est pas efficace", concède-t-elle sur Europe 1.

Monter et descendre en un seul bloc

Enfin, "il faut maintenir la planche". "Il faut bouger (monter et descendre) ses épaules et ses fesses en un seul bloc", poursuit Anouk Garnier, ajoutant qu'il ne faut pas faire "de petites vagues".