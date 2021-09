Comment pratiquer un bon gainage pour renforcer ses abdos ?

Pour certaines personnes, avoir de beaux abdominaux est l'une des clés pour se sentir en forme. Et afin de travailler ces muscles, il faut pratiquer régulièrement le gainage. Sur Europe 1, le coach sportif Jean-Marc Delorme révèle tout ce qu'il faut savoir sur cette activité facile à réaliser chez soi. S'il ne développe pas les fameuses "tablettes de chocolat", qui peuvent fragiliser les viscères à terme, le gainage permet de diminuer la périphérie du ventre, de protéger le rachis et d'apporter un soutien au niveau des viscères. Dans Bienfait pour vous, le coach livre quelques astuces pour bien réussir cette activité.

15 à 20 minutes de séance

Jean-Marc Delorme conseille de réaliser une séance après un effort sportif qui ne soit pas violent. "On peut directement travailler 15 à 20 minutes de séances de gainage, pas plus, en variant les différents mouvements", explique-t-il. Le coach indique qu'il faut faire des pauses "d'au minimum 30 secondes si on le fait sur la planche, et il faut essayer d'arriver jusqu'à la brûlure", ajoute-t-il.

Il existe plusieurs façons de faire du gainage. Jean-Marc Delorme aborde l'exercice avec une planche, et décrit les mouvements à réaliser. "On se positionne sur les coudes, l'humérus est perpendiculaire au sol. On se met sur la pointe des pieds, et on essaye de ne pas creuser le dos", explique-t-il. On peut également alterner les positions. "Pour travailler les obliques, on pose un coude au sol, l'autre bras vers le haut. Les pieds joints, les bras tendus. On déclenche et on attend que ça se passe", indique le coach sportif.

Deux fois, tous les deux jours

Jean-Marc Delorme préconise de pratiquer le gainage une fois tous les deux jours. Il promet aussi qu'en respectant un programme régulier, on peut avoir des résultats "dès six semaines avec une alimentation équilibrée". "On peut pratiquer un gainage différent en faisant une petite pyramide. On lève les fessiers vers le haut et on redescend en rentrant le nombril et en serrant les fesses", énonce le coach.

Enfin, une autre technique peut également se révéler efficace. "Toujours en position de planche, on rentre les genoux en demi-rotation vers l'intérieur. On lance d'un côté, puis de l'autre. On regarde bien droit, et on ne creuse pas le dos." Le coach sportif conseille d'enchaîner ces techniques avec un même temps de récupération, deux fois tous les deux jours.