Il est désormais possible de faire du vélo... sur l'eau !

Faire du vélo sur l'eau, c'est possible ! Une nouvelle invention néo-zélandaise, différente de l'aquabiking qui consiste à faire du vélo sous l'eau, permettra ce petit exploit. Elle sera commercialisée en France dès l'année prochaine et, pour les plus impatients, il est possible de l'essayer en avant-première dès cette semaine au Salon Nautique de Paris situé Porte de Versailles.

10.000 euros pour l'entrée de gamme

Un guidon, une selle, des pédales mais à la place des roues, ce vélo dispose d'un gouvernail, d'une hélice et de deux foils horizontaux, des ailes en carbone qui permettent de sortir de l'eau. "C'est un vélo aquatique qui surf sur les vagues et qui mêle la sensation de la glisse avec celle du cyclisme, du pédalage. C'est une grande innovation, ça n'existait pas jusqu'alors", explique au micro d'Europe 1 Myriam Cabrol, distributrice exclusive pour la France de cette invention. Une assistance électrique permet d'extraire le vélo de l'eau puis de pédaler plus facilement. D'après Myriam Cabrol, l'équilibre est aisé : "Vous démarrez, vous êtes dans l'eau, vous vous appuyez pour le couler puis il faut l'enjamber. Pour sortir, vous appuyez sur la manette et vous rebasculez votre corps vers l'avant pour rééquilibrer".

Posséder un tel vélo aquatique coûte près de 10.000 euros pour l'entrée de gamme. C'est donc avant tout le marché des loueurs professionnels qui est visé.