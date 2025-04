Règles du chômage durcies, hausse du RSA, arrêts maladie... Tout ce qui change au 1er avril

Avec le 1er avril, ce sont de nombreux changements qui entrent dans le quotidien des Français, à commencer par l'allocation chômage, dont les règles se durcissent. Mais ce mardi marque également l'entrée en vigueur de la revalorisation du RSA, de l'allocation adulte handicapé ou encore l'élargissement du prêt à taux zéro à tout le territoire.

Après la baisse du livret A en février, la taxe sur les billets d'avion en mars, le mois d'avril inaugure lui aussi un certain nombre de changements. Chômage, prêt à taux zéro, ou encore allocation aux adultes handicapés, tour d'horizon de ce qui change à partir de ce 1er avril.

De nombreux changements concernant l'allocation chômage

Ce mardi marque l'entrée en vigueur de la seconde partie de la nouvelle convention d'assurance chômage, la première étant déjà en place depuis le début de l'année. Avec elle, ce sont de nombreux changements auxquels il va falloir s'habituer, dont un nouveau calcul de l'allocation pour que le montant soit stable qu'importe le mois ou encore un accès facilité pour les saisonniers. Beaucoup de changements concernent les seniors, pour qui les règles se durcissent.

Des arrêts maladie moins généreux dans le privé

Les salariés du secteur privé qui tombent malades seront moins bien indemnisés à compter de ce 1er avril. Le salaire plafond de la prise en charge des arrêts maladie est abaissée à 1,4 fois le Smic. Il était jusque-là fixé à 1,8 fois le Smic, le delta est de 17 euros.

Pour rappel, depuis le 1er mars de cette année, "les trois premiers mois de l'arrêt maladie sont indemnisés à hauteur de 90% du traitement indiciaire", pour les fonctionnaires et les contractuels.

Revalorisation du RSA...

Le revenu de solidarité active (RSA) est revalorisé de 1,7% au 1er avril. Pour un ménage composé d'un couple et de deux enfants, le montant passe ainsi "sans déduction du forfait logement" de 1.334,98 euros à 1.357,70 euros.

... et de l'allocation pour les adultes handicapés

1,7%, c'est aussi le montant de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés. Elle passe à partir de ce 1er avril de 1.016,05 euros à 1.033,32 euros. Cette aide, versée par la Caf ou la Mutualité sociale agricole (MSA) est destinée aux personnes "dont le taux d'incapacité est supérieur à 80%, ou 50% dans certains cas".

Le prêt à taux zéro élargi

Bonne nouvelle pour les personnes qui souhaitent acheter leur premier bien immobilier. Dans le cadre de la loi de finances 2025, le prêt à taux zéro est étendu à partir de ce mardi 1er avril à tous les logements neufs sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse "d'un projet d'habitat collectif ou individuel", précise info.gouv.fr. Une mesure qui perdure jusqu'au 31 décembre 2027. Le prêt à taux zéro permet d'aider les personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale, sous condition de ressources.

Le programme "M'T dents" renforcé

Désormais, c'est chaque année que seront proposés les rendez-vous de prévention dans le cadre du programme M'T dents, contre tous les trois ans auparavant. "L’examen bucco-dentaire et les programmes de soins réalisés dans les 6 mois suivant la date de début des soins sont dorénavant pris en charge sans avance de frais."

Une autorisation pour entrer au Royaume-Uni

Envie d'une virée à Londres pour le week-end ? Attention, à partir du 2 avril, les citoyens français doivent présenter, en plus de leur passeport, une ETA, une autorisation électronique de voyage. Elle coûte 12 euros, est valable deux ans (ou jusqu'à l'expiration du passeport) et il est possible de l'obtenir soit via le site officiel du gouvernement britannique, soit via l'application UK ETA disponible sur iOS et Android. La demande est généralement traitée dans les trois jours ouvrés, mais info.gouv.fr conseille de faire cette dernière au moins une semaine à l'avance.

Détail qui a son importance, l'ETA est nécessaire même si un voyageur ne fait que transiter par un aéroport britannique, peu importe qu'il ne passe pas les postes frontières et qu'il ne quitte pas la zone internationale de l'aéroport.