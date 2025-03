Le RSA revalorisé de 1,7% au 1er avril : voici les nouveaux montants selon chaque situation

Au 1er avril 2025, des prestations sociales, comme le RSA, vont être revalorisées de 1,7%. Personne seule, couple avec enfant, ou encore femme enceinte, chaque profil bénéficiaire va pouvoir profiter d'un montant plus élevé dès le mois prochain. Europe 1 fait le point.

C'est un coup de pouce bienvenu pour près de deux millions de Français bénéficiaires. Le 1er avril prochain, le RSA, comme d'autres prestations sociales, va être revalorisé de 1,7% (au lieu de 1,9% anticipé jusqu'alors). Cette revalorisation est encadrée par l'article L161-25 du Code de la Sécurité sociale, et dépend de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac.

Au moins une dizaine d'euros supplémentaires

En conséquence, tous les bénéficiaires du RSA, quelle que soit leur situation, vont bénéficier d'une hausse de cette prestation sociale versée chaque mois. Ainsi, une personne seule qui touche 635,71 euros va percevoir 646,52 euros à partir du 1er avril, soit une augmentation de 10,81 euros de son RSA. Un couple avec trois enfants va lui gagner 27,02 euros supplémentaires, et voir son aide passer de 1.589,27 euros à 1.616,29 euros. Voici les revalorisations attendues pour chaque situation.

Cette revalorisation concerne également les foyers bénéficiant du RSA majoré, c'est-à-dire les femmes enceintes et les personnes isolées qui ont un ou plusieurs enfants. De cette façon, une femme enceinte va toucher 13,88 euros en plus chaque mois, et passer de 816,33 euros à 830,21 euros. Pour une personne isolée avec un enfant, l'augmentation sera de 18,50 euros, pour un montant total de 1.106,94 euros au lieu de 1.088,44 euros actuellement.