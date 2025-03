Taxe sur les billets d'avion, malus auto, C8, RSA... Tout ce qui change au 1er mars 2025

Avec le mois de mars, de nombreux changements entre en vigueur dans le quotidien des Français. Et à l'instar du mois de février, le portefeuille des Français peut être affecté. Fin de C8 et NRJ12, hausse de la taxe sur les billets d'avion, malus automobile qui prend de l'ampleur... Tour d'horizon des nouveaux changements.

Après un mois de février mi-figue, mi-raisin pour le portefeuille des Français, les changements de mars seront-ils plus cléments ? Prélèvements sociaux, prix des billets d'avion, fin de certaines chaînes... Europe 1 fait le point sur toutes les nouveautés qui entrent dans notre quotidien.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Hausse de la taxe sur les billets d'avion

Voyager va coûter plus cher. Surnommée la "taxe Chirac", la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) augmente. Pour les billets en classe économique, la hausse est de 7,40 euros pour les destinations en France et en Europe, et 30 euros pour une classe affaires. Il faut compter 15 euros en plus pour les destinations intermédiaires en économique, et 80 euros pour les "billets avec services additionnels". Enfin, la TSBA passe à 40 euros pour une destination lointaine sur un billet en classe économique, et 120 euros pour un billet classe affaires.

Mais les billets d'avion vont-ils augmenter ? C'est aux compagnies aériennes d'arbitrer si elles répercutent cette hausse sur le consommateur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le malus automobile prend de l'ampleur

Toujours sur le front des transports, le malus automobile va concerner plus de véhicules. Cette taxe sur les véhicules polluants s'applique dès 113 grammes de CO 2 /km, contre 118 grammes jusqu'à la fin février. Il vous en coûtera 50 euros. Si un véhicule émet 136 grammes de CO 2 /km, il faudra débourser 1.074 euros. Auparavant, ce seuil était fixé à 141 grammes de CO 2 /km.

Quant à la tranche la plus haute de cette taxe, elle est désormais plafonnée à 70.000 euros, contre 60.000 précédemment. Elle est applicable sur les véhicules qui dépasse le seuil de 192 grammes de CO 2 /km. Pour estimer le coût de votre carte grise en prenant en compte ce malus, un simulateur officiel est disponible.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Toujours sur le front des cartes grises, son prix augmente pour les habitants des Hauts-de-France. Elle est désormais de 42 euros. L'exonération de 50% est supprimée pour les véhicules hybrides, précise encore l'Etat. Depuis début 2025, la taxe régionale de la carte grise a augmenté dans neuf régions.

Démarches simplifiées pour le RSA et la prime d'activité

Désormais, les démarches pour bénéficier du RSA et de la prime d'activité sont simplifiées. Concrètement, les déclarations trimestrielles de revenus sont pré-remplies. À l'instar de l'impôt sur le revenu, il convient donc seulement vérifier les informations et les corriger si besoin. "L'objectif principal de cette réforme est de limiter les erreurs et incohérences qui engendrent des contrôles et des demandes de remboursement postérieures", indique service-public.fr.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, un nouveau mode de calcul entre en vigueur en mars. Les droits sont calculés sur les revenus des mois M-2 à M-4 et non plus M-1 à M-3. Pour bénéficier du RSA en mars, il faut donc déclarer novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025.

Des changements dans les pensions complémentaires de l'Agirc-Arrco

Le taux des prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) va être actualisé lors du versement des pensions complémentaires de l'Agirc-Arrco en mars. Il s'agit d'une régularisation qui tient compte des revenus de l'an dernier. Selon le taux de CSG, il faut s'acquitter ou non de la CRDS et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. L'État a mis en place une fiche pratique avec l'ensemble des tranches.

Fin de C8 et NRJ12

Après une âpre bataille juridique qui est montée jusqu'au Conseil d'État, C8 va bel et bien s'arrêter. L'Arcom a décidé du non-renouvellement de sa fréquence de la TNT, actant de fait la mort de la chaîne. Quelque 400 personnes sont impactées par cette décision. NRJ12 est également concernée. Les deux chaînes sont remplacées par T18 (aussi appelée Réels TV) et OFTV. Elles doivent intégrer les canaux 18 et 19 de la TNT respectivement en juin et septembre prochain.

Le Pass Culture individuel supprimé avant 17 ans

Les moins de 17 ans ne bénéficieront plus d'un crédit individuel pour l'achat de biens culturels dans le cadre du Pass Culture. Les montants de la part individuelle du Pass Culture ont également été modifiés. Désormais, les bénéficiaires seront crédités de 50 euros à l'âge de 17 ans, puis de 150 euros à 18 ans. Un bonus de 50 euros sera accordé aux bénéficiaires porteurs de handicap et sur critères sociaux.

Fin du remboursement des tests Covid-19

À partir du 1er mars, les tests de dépistage du Covid-19 effectués en pharmacie ne sont plus remboursés par l'Assurance maladie. Une prise en charge qui s'élevait à environ 16,50 euros, indique service-public.fr. C'est donc au patient "d'assumer le coût des tests antigéniques et PCR". Toutefois, un remboursement est possible, pour les personnes vulnérables, les personnes âgées ou en affection de longue durée, sur prescription médicale.

La TVA sur les chaudières à gaz double

La facture va s'alourdir pour les personnes qui ont besoin de changer leur chaudière à gaz. La TVA sur ces produits passe de 10% à 20%. Selon Cyril Radici du syndicat des entreprises de maintenance, cette hausse va se traduire en moyenne par "500 euros" en plus sur la facture, indique-t-il à Ouest-France.