Baisse du Livret A, hausse des péages et du tabac... Tout ce qui change au 1er février 2025

De nombreuses mesures tarifaires entrent en vigueur à partir du 1er février 2025. Baisse de l'électricité, hausse du prix des péages, évolution du livret A....voici la liste des nouveaux changements.





Nouveau mois, nouvelles réglementations. Dès ce samedi 1er février, le prix du gaz connaît une augmentation, celui des péages également, mais, bonne nouvelle, celui de l'électricité sera en baisse. Europe 1 fait le point des changements pour ce deuxième mois de l'année.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le prix repère du gaz augmente à nouveau

Le prix repère du gaz subit encore une légère hausse en ce mois de février, après une première augmentation au 1er janvier, indique la Commission nationale de régulation de l’énergie (CRE). Ainsi, le prix moyen du kWh passe à 0,14775 euro TTC contre 0,14648 euro TTC pour l’eau chaude et la cuisson en janvier, soit 0,87 % de hausse. Du côté du chauffage, le prix s'élève à 0,11877 euro TTC le kWh.

Hausse des tarifs des péages mais baisse des prix de l’électricité

Les prix des péages augmenteront de 0,92 % dès ce samedi, après avoir grimpé de 3 % en 2024, et même de 4,75 % en 2023.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle, en revanche, pour l'électricité, les prix doivent baisser de 15 % dès le 1er février pour 24,4 millions de ménages concernés par cette mesure. Cette baisse concerne tous les abonnés résidentiels et professionnels bénéficiant des tarifs réglementés, ou aux tarifs indexés dessus.

Les tarifs réglementés de vente d’électricité "baissent parce que la part énergie (de la facture) baisse très fortement", a indiqué la présidente de la Commission régulation de l’énergie, Emmanuelle Wargon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La carte grise à la hausse dans trois régions

Pour les automobilistes de Bretagne, Grand Est et de l'île de la Réunion, l'obtention de la carte grise coûtera plus cher. Ainsi, la taxe régionale passera de 55 à 60 euros en Bretagne, de 48 à 60 euros dans la région Grand Est et de 51 à 57 euros sur l’île de La Réunion.

Les prix avaient augmenté le 1er janvier dernier en Normandie, Centre-Val de Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nouvelle-Aquitaine et en Corse.

La suite après cette publicité

Une allocation pour les étudiants sans restaurant universitaire

À partir de ce samedi, les étudiants dépourvus de restaurant universitaire peuvent bénéficier d’une carte prépayée créditée de 40 euros par mois pour les boursiers et de 20 euros pour les non-boursiers.

Livret A, LEP… les taux en baisse

Plusieurs livrets d’épargne voient leur taux de rémunération baisser dès le 1er février. Le livret A passe de 3 % à 2,4 %, tandis que le livret d’épargne populaire (LEP), destiné aux revenus les plus modestes, voit son taux chuter de 4 % à 3,5 %. Seul le livret de développement durable et solidaire (LDDS) conserve son taux de rémunération à 3 %.

Hausse du prix du tabac

Enfin, le prix du paquet de cigarettes monte encore de quelques centimes. Les cigares, le tabac à chauffer et les paquets de tabac à rouler sont également concernés. Le paquet de 20 cigarettes Gauloises Blondes passe de 12,30 euros à 12,50 euros, un seuil de prix désormais minimal pour un paquet standard. Le prix du paquet atteindra 13 euros pour 2027.