Réforme des retraites : les syndicats annoncent une 10e journée de mobilisation le 28 mars

Les syndicats ont annoncé jeudi une dixième journée de grèves et de manifestation, le 28 mars, et des rassemblements syndicaux de proximité ce week-end, pour protester contre la réforme des retraites. "Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme", ont-ils affirmé à l'issue d'une neuvième journée de mobilisation qui a réuni selon eux "plus de trois millions de manifestants".

Un net regain de participation

Un niveau équivalent au record du 7 mars, même si l'Intérieur a dénombré moins de 1,1 million de personnes dans les rues, qui atteste d'un net regain de participation après l'usage du 49.3 pour faire passer la réforme au Parlement et au lendemain d'une intervention télévisée d'Emmanuel Macron qui a hérissé ses opposants.

Les incidents se multiplient à Paris

Les manifestations, grèves et débrayages "sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le président de la République et son entêtement incompréhensible", ont souligné les syndicats. Alors que les incidents se multiplient depuis une semaine à Paris et dans plusieurs grandes villes, "la responsabilité de la situation explosive n'incombe donc pas aux organisations syndicales, mais bien au gouvernement", ont-elles ajouté.