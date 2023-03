EN DIRECT - Réforme des retraites : suivez la neuvième journée de mobilisation

Nouvelle journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi. Une semaine tout pile après l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le texte sans vote à l'Assemblée, les opposants au projet battront à nouveau le pavé partout en France à l'appel de l'intersyndicale. Selon les prévisions des renseignements, ils pourraient être entre 600.000 et 800.000 sur tout le territoire. De nombreux secteurs fonctionneront au ralenti, notamment les transports où de nombreuses perturbations devraient se dresser devant les usagers.

Entre 40 et 50% de grévistes dans les écoles primaires

Le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires, le Snuipp-FSU, s'attend à de fortes mobilisations, ce jeudi dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne. Au total, entre 40 et 50% des enseignants devraient cesser le travail ce jeudi. Le ministère de l'Education nationale avait enregistré 42,35% de grévistes dans le primaire et 34,66% dans le secondaire (collèges et lycées). Les syndicats avaient eux annoncé des taux de grévistes de 65% dans le second degré et 70% dans le primaire.

À quoi s'attendre dans les transports

Le trafic s'annonce très perturbé ce jeudi dans les transports en commun francilien. Plusieurs lignes de métro ne fonctionneront que partiellement et seulement 1 RER sur 2 circulera. Côté SNCF, les Intercités seront quasiment tous à l'arrêt et seulement la moitié des TGV et Ouigo seront en mesure de rouler. Le chiffre tombe à 1 sur 3 pour les TER. Des perturbations dans le secteur aérien sont également à prévoir.

Le point sur les mouvements en cours, secteur par secteur

Toutes les raffineries de pétrole ainsi que plusieurs dépôts sont bloqués depuis quelques jours et plusieurs stations-service se retrouvent privées d'au moins un carburant, notamment dans le sud-est. Les électriciens et gaziers de la CGT pourraient tenter de marquer les esprits avec des baisses de production record et une multiplication des coupures sauvages. Europe 1 fait le point dans cet article.