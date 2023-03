Réforme des retraites : l'exécutif active finalement l'article 49.3

L'exécutif a tranché sur la réforme des retraites. Le président Emmanuel Macron vient de décider de convoquer un conseil des ministres pour valider l’utilisation de l’article 49.3, conformément à la Constitution. Le gouvernement renonce donc à passer par un vote à l'Assemblée nationale.

Un conseil des ministres exceptionnel à 15 minutes du début de séance à l'Assemblée

Emmanuel Macron a convoqué un conseil des ministres exceptionnel, seulement 15 minutes avant le début de la séance à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ne voulait pas en arriver là. Les réunions se sont enchaînées à l'Elysée, depuis ce jeudi matin : une première réunion à 8h15, une deuxième à midi et puis une troisième à 14 heures. L'exécutif voulait s'assurer qu'en cas de vote, le bourg obtiendrait la majorité absolue.

Emmanuel Macron a donc attendu le dernier moment, mais jamais il n'a eu la certitude que le texte serait adopté par les députés. Voilà pourquoi il a donc décidé d'actionner le 49.3. Place à l'Assemblée désormais. Mais attention, ce n'est pas sans risque pour le gouvernement. Élisabeth Borne, la Première ministre, s'expose désormais à une motion de censure des députés.

Élisabeth Borne huée à son arrivée dans l'hémicycle

En arrivant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a été huée par les oppositions, qui ont également entonné La Marseillaise. La séance a été suspendue deux minutes. La Première ministre a fini par prendre la parole à la tribune, devant des députés LFI appelant à sa "démission".

La Première ministre a finalement déclenché le 49.3. "Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : "aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux Assemblées, écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, et cette réforme est nécessaire", a justifié Élisabeth Borne dans une ambiance électrique.

"Un vote aura bien lieu" cependant, a ajouté la cheffe du gouvernement, anticipant le dépôt d'une motion de censure. "Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement, répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu, comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot", a-t-elle développé.

Des motions de censure bientôt déposées

Quelques minutes après sa sortie de l'hémicycle, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen, a annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure et a estimé qu'Elisabeth Borne "ne peut pas rester" à Matignon. "C'est un constat d'échec total" pour Emmanuel Macron, a-t-elle ajouté, en estimant que la situation est celle d'une "crise politique".

Fabien Roussel, le secrétaire général du PCF, a également annoncé qu'il allait déposer une motion de censure.

Un cortège de plusieurs centaines de jeunes converge vers l'Assemblée nationale

Plus de 1.500 de jeunes manifestaient jeudi à Paris contre la réforme des retraites, à l'appel d'organisations étudiantes, avec l'objectif de se rendre devant l'Assemblée nationale, où Elisabeth Borne vient de déclencher l'article 49.3. Le cortège est parti en début d'après-midi de la place de la Sorbonne en direction de l'Assemblée nationale, aux cris de "Eh Manu, Manu, 49.3 ou pas, ta réforme on n'en veut pas" ou encore "L'assemblée peut bien voter, la rue va le retirer", a constaté une journaliste de l'AFP.

Des représentants de plusieurs organisations de jeunesse, syndicats étudiants (Alternative), et organisations politiques (Jeunes insoumis, Jeunes écologistes, NPA Jeunes), à l'initiative de cette manifestation, étaient présents. Ils ont été rejoints par des travailleurs --cheminots, raffineurs etc.--. On comptait jeudi 1.600 manifestants dans ce cortège, selon une source policière.