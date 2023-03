Réforme des retraites : les prévisions de transport pour le vendredi 24 mars

La RATP prévoit un trafic normal vendredi 24 mars, sauf sur les lignes A et B du RER, au lendemain d'une journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites fortement perturbée sur ses lignes, selon un communiqué publié jeudi. La RATP prévoit pour vendredi en moyenne 3 trains sur 4 sur le RER A et 2 trains sur 3 sur le B, les interconnexions étant maintenues avec les parties de ces lignes exploitées par la SNCF. Les métros, tramways et bus doivent circuler normalement.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le vendredi 24 mars, la #RATP prévoit un trafic normal sur les réseaux Métro, Bus et Tramway.

Le trafic sera quasi normal sur le #RERA et perturbé sur le #RERB. ⤵️ pic.twitter.com/GL7G96txwe — RATP Group (@RATPgroup) March 23, 2023

Le trafic du métro parisien et du RER est en revanche "très perturbé" jeudi avec des lignes partiellement fermées et des stations non desservies. La direction de la RATP n'avait déploré aucun incident dans l'après-midi.

