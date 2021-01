Attestations, clusters, masques, hydroxychloroquine... Les mots qui ont marqué 2020

Ca y est, l'année 2020 est terminée. Une bonne chose de faite pour beaucoup, cette année ayant été largement marquée par le coronavirus. Une épidémie qui a enrichi notre vocabulaire, avec mots que nous avons beaucoup plus employés que d'ordinaire et qui vont rester dans les esprits pour encore un bon moment. Europe 1 a préparé pour vous un abécédaire du champ lexical de 2020.

"A comme Attestation, sans doute le mot le plus utilisé de cette année 2020, remplie pour tous nos déplacements. Elle ne devait cependant pas nous dispenser, lettre B, des fameux gestes Barrières. Sinon, gare aux Cluster. Avec Confinement ou Couvre-feu, la lettre C est bien représentée dans ce lexique 2020. Et si, malgré la Distanciation avec un D, vous étiez pris d'un doute, les Ecouvillons, lettre E, pour les fameux tests vous rassureront.

Les plus acharnés garderont de la lettre H l'Hydroxychloroquine, qu'on la défende ou qu'on la dénonce. I comme Immunité, J comme Jauge dans les magasins, les stades, les cinémas. M comme Masque : la lettre au milieu de notre alphabet s'est soudain retrouvée au cœur de notre quotidien. Avec un P, Pangolin a fait une apparition remarquée, tout comme pour la lettre R, le professeur Raoult.

À T, on retrouve Télétravail dont le synonyme est Traumatisme pour ceux qui ont dû jongler avec l'école des enfants à la maison. V comme vaccin. W comme Wuhan, où tout a commencé par une transmission infectieuse de l'animal vers l'homme, processus appelé aussi, voici le Z : la Zoonose".

Mais doit-on dire "le" ou "la" Covid ?

Covid, Covid-19 et coronavirus sont probablement les trois termes qui ont le plus marqués notre année. Et pendant le premier confinement, les Français ont été pris d'un doute : dit-on "le" ou "la" Covid ? Spontanément, ils se sont orientés vers le masculin comme l'explique la linguiste Julie Neveux, au micro d'Europe 1, vendredi matin : "Quand l'OMS nous a proposé ce nouveau nom pour la maladie, on a tous pensé que c'était une sorte de synonyme du coronavirus qu'on disait au masculin. Donc, on a tous dit 'le'."

Mais c'était sans compter sur l'Académie française, qui a préféré l'emploi du mot au féminin. "Les Québécois s'étaient mis à dire "la". Ils avaient imaginé que le mot anglais Covid, acronyme de 'Corona virus disease', était au féminin car 'disease' se traduit par 'maladie'", explique-t-elle. "Mais c'est absurde puisque c'est un mot anglais qui n'a pas de genre."

Pas de doute donc pour la linguiste qui qualifie l'intervention de l'Académie française comme "un coup d'autorité aléatoire, qui va contre l'usage massif".