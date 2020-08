Coronavirus : les Français changent-ils suffisamment leurs masques ?

REPORTAGE

À partir du 1er septembre, le masque va être obligatoire dans les collèges, les lycées et les entreprises. C'est déjà le cas dans les transports en commun, dans les lieux clos et à l'extérieur dans certaines villes et certaines rues. La population va donc devoir le porter souvent, alors que le coronavirus continue de se propager. Mais respectons-nous vraiment les recommandations du ministère de la Santé, qui sont de changer de masques au bout de quatre heures d'utilisation et de laver ceux en tissu à 60 degrés ?

Certains usagers se montrent récalcitrants à appliquer les règles de bon usage du masque. "C'est vrai que je peux garder un masque deux ou trois semaines", explique Caroline, adolescente. "Je le change quand je le perds ou quand il se casse". Pour cette jeune fille de 16 ans, il est hors de question de changer de masque très souvent : "Pour l'environnement, je trouve ça bête de jeter deux ou trois masques par jour. Mieux vaut les économiser, même si ce n'est peut-être pas bon pour ma santé."

"Mon masque peut faire deux ou trois jours"

Mais il n'y a pas que la préoccupation écologique qui entre en jeu. "Je n'en change que très rarement, c'est-à-dire quand j'y pense ou quand celui que je porte est altéré", assure André, qui ne voit tout simplement pas l'intérêt de le changer régulièrement. "Mon masque peut faire deux ou trois jours si je le pousse un peu. La loi m'oblige à en changer donc je le fais, mais je ne suis pas convaincu."

L'argument économique intervient pour de nombreux ménages, alors que le gouvernement a exclu de rendre les masques gratuits pour l'ensemble de la population. "On les paye, et puis on les jette… Ce n'est pas donné", constate Pascale, qui ne peut se permettre de payer deux masques par jour.

Pas de changement toutes les quatre heures

Pourtant, si vous ne respectez pas strictement les règles, il ne faut pas paniquer. "Le changement de masque toutes les quatre heures concerne essentiellement le personnel médical exposé à des patients Covid-19. En aucun cas, cela ne concerne le grand public", rassure Christine Rouzioux, virologue et membre de l'académie de médecine. "Il suffit de laver les masques en tissu le soir à 30 degrés, ce qui est suffisant. On ne se lave pas les mains à 60 degrés." Ce n'est pas la température qui tue le virus, explique la spécialiste, mais le savon.