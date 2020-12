EN DIRECT - Coronavirus : record du nombre de décès quotidiens aux Etats-Unis

EN DIRECT

Les Etats-Unis ont frôlé la barre des 4.000 morts du Covid-19 en 24 heures, mercredi, établissant un terrible record au crépuscule de 2020, tandis que le monde attend la nouvelle année avec un espoir : que les vaccins, permettent l'éradication du Covid-19. L’arrivée prochaine du produit du laboratoire AstraZeneca, déjà approuvé en Grande-Bretagne, participe de cet espoir. En France, le réveillon du 31 décembre suscite l’inquiétude. Un très important dispositif policier a été annoncé.

Les principales infos à retenir : - Avec près de 4.000 morts en 24 heures, les Etats-Unis battent un triste record - Le vaccin d’Astra Zeneca alimente l’espoir d’un retour à la normale en 2021 - Le réveillon de la Saint-Sylvestre aura lieu sous une importante surveillance policière en France

Près de 4.000 morts en 24 heures aux Etats-Unis

Pays le plus endeuillé au monde depuis le début de la pandémie, les Etats-Unis dénombraient mercredi 3.927 décès sur les 24 dernières heures selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence. Ce nouveau record porte à 341.845 le nombre de morts du nouveau coronavirus chez la première économie du monde. Avec 189.671 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, les Etats-Unis approchent également à grand pas de la barre des 20 millions de contaminations, après avoir passé les 19 millions dimanche.

Les Etats-Unis sont confrontés à un spectaculaire rebond de l'épidémie depuis l'automne, aggravé par la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et que les fêtes de fin d'année devraient encore amplifier. Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a dit redouter dimanche que le pire de la pandémie reste à venir. La campagne de vaccination, au cours de laquelle près de 2,8 millions de personnes avaient mercredi déjà reçu une première injection, ne permettra pas d'atténuer la tendance actuelle de hausse du nombre de cas.

Le vaccin d’AstraZeneca alimente l’espoir

Le Royaume-Uni, un des pays des plus touchés en Europe par la pandémie avec plus de 72.500 morts, est confronté à une envolée des contaminations attribuée à un variant du virus, présentant selon une étude britannique une contagiosité supérieure de 50% à 74%. Pour sortir de cette crise, les autorités misent sur la campagne de vaccination lancée début décembre qui a reçu un coup de fouet avec l'autorisation donnée mercredi par l'agence britannique du médicament (MHRA) au vaccin mis au point par le groupe britannique AstraZeneca avec l'université d'Oxford. Le vaccin sera utilisé dès le 4 janvier au Royaume-Uni qui en a commandé 100 millions de doses.

Quelques heures plus tard, l'Argentine lui a emboîté le pas, accordant une autorisation d'urgence pour un an à ce vaccin. En revanche, une autorisation en janvier au sein de l'Union européenne du vaccin d'AstraZeneca semble peu probable, a estimé l'Agence européenne des médicaments (EMA). Et les Américains ne prévoient pas de l'approuver avant avril, selon Moncef Slaoui, l'un des responsables de la campagne de vaccination dans le pays.

Ce vaccin y était très attendu pour des raisons pratiques : bien moins cher que ceux déjà distribués dans le pays, il peut être conservé à la température d'un réfrigérateur, entre deux et huit degrés Celsius, ce qui facilite une vaccination à grande échelle. Un vaccin développé par le géant américain Johnson & Johnson pourrait, en revanche, être approuvé en février aux Etats-Unis. Lui aussi est très attendu, car il nécessite une seule injection contrairement à ceux approuvés jusqu'ici.

La Chine a annoncé jeudi avoir approuvé "sous conditions" la mise sur le marché d'un premier vaccin contre le nouveau coronavirus, précisant que près de 5 millions de personnes à risque se sont déjà vues administrer différents produits.

Nouvel An sous haute surveillance en France

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en France. Le dernier bilan publié mercredi fait état de plus de 26.000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. 64.381 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone. Les hospitalisations sont en légère baisse avec 24.593 patients, soit 183 de moins que la veille. Même dynamique du côté des réanimations, où 2.661 personnes se trouvent actuellement, 14 de moins que mardi soir.

Et pour éviter que l’épidémie flambe à nouveau sur tout le territoire, les autorités font tout pour que le réveillon du Nouvel an soit le plus calme possible. Près de 100.000 gendarmes et policiers seront ainsi déployés pour s’assurer du respect du couvre-feu, maintenu entre 20 heures et 6 heures du matin. Et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a prévenu qu’il n’y aurait pas d’indulgence. Par ailleurs, le trafic du métro parisien sera considérablement réduit.

Polémique sur la vaccination

De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la lenteur de la campagne de vaccination en France, où un peu plus de 300 personnes ont été vaccinées, contre près de 60.000 chez le voisin allemand. Le généticien Axel Kahn a ainsi regretté sur Europe 1 un excès de prudence et dénoncé une importante erreur stratégique de communication.

Par ailleurs, près de 300 maires ont annoncé dans une tribune leur volonté de se faire vacciner quand leur tour viendra. Une manière de tenter de vaincre les nombreuses réticences parmi la population française, presque championne du monde du scepticisme.

Face aux critiques, l’exécutif assume sa ligne de conduite. "On n'est pas parti pour un 100 mètres mais pour un marathon", explique-t-on au ministère de la Santé. Retrouvez notre analyse ici.

Record du nombre de décès en Allemagne

Un temps relativement épargnée, l'Allemagne peine désormais à contenir le virus: elle a aussi enregistré un record, mercredi, subissant pour la première fois plus de 1.000 décès quotidiens. Et la crise "historique" du coronavirus est appelée à se prolonger en 2021, a prévenu jeudi la chancelière allemande Angela Merkel dans ses voeux du Nouvel An. "Les défis que nous pose la pandémie restent immenses", a-t-elle insisté.

Les restrictions en vigueur, dont la fermeture des écoles, commerces non essentiels, bars et restaurants, devraient par conséquent être prolongées au-delà du 10 janvier. Le ministre de la Santé Jens Spahn s'est cependant félicité du succès de la campagne de vaccination, précisant que 60.000 Allemands avaient déjà été vaccinés.

Le variant britannique découvert en Chine, record de cas à Tokyo

Le nouveau variant du Covid-19 détecté au Royaume-Uni a été découvert en Chine chez une étudiante de retour de ce pays, ont annoncé les autorités. Dans un communiqué rédigé mercredi, le Centre de contrôle et prévention des maladies (CDC) a rapporté que cette nouvelle souche avait été isolée chez une femme de 23 ans rentrée à Shanghai le 14 décembre en provenance du Royaume-Uni. Le variant a été découvert le 24 décembre dans ses échantillons d'analyse. Pékin avait annoncé le même jour la suspension de ses vols avec la Grande-Bretagne. Cette souche est la première du nouveau variant à être importée en Chine "et pose une grave menace à la prévention et au contrôle du Covid-19" dans le pays, selon le communiqué. En conséquence, plusieurs mesures de contrôle ont été prises, notamment la mise à l'isolement de la malade.

Par ailleurs, Tokyo a signalé plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus jeudi - un nouveau record -, alors que des responsables locaux et gouvernementaux avertissaient que l'état d'urgence pourrait s'avérer nécessaire face à la recrudescence des contaminations. L'agence de presse japonaise Jiji a rapporté que le Premier ministre Yoshihide Suga avait convoqué plusieurs ministres pour des discussions d'urgence sur la situation sanitaire plus tard dans la journée.