Port du masque avec des lunettes : "On ne peut pas faire du sport comme avant !"

"Il y a de la buée plein les lunettes ! C'est dur, je ne vois pas très bien là, hein." Martine vient de remettre son masque. Une seule expiration et sa vision est déjà embrumée. Le problème est bien connu des porteurs des lunettes. Nombreux sont ceux qui se plaignent au micro d'Europe 1 de cet énième désagrément causé par la crise sanitaire du Covid-19. "On ne sait jamais s'il faut mettre les lunettes par-dessus le masque ou en-dessous du masque", témoigne une porteuse de lunettes.

"On ne peut pas faire du sport comme avant"

"On ne peut pas courir, faire du vélo, faire du sport comme on le faisait avant... Il va falloir trouver une solution, un vaccin, assez rapidement", sourit une autre.

Pour faire face, les personnes portant des lunettes peuvent toujours essayer certaines astuces. L'une d'elles consiste à placer un mouchoir plié sur son nez, sous le masque, afin d'absorber l'humidité de son souffle. Autre possibilité : enduire ses verres de savon, les rincer, puis les laisser sécher à l'air libre.

Les demandes de lentilles plus fréquentes

Mais de nombreuses personnes vont même plus loin, en essayant de se passer de leurs lunettes. "Quand on a pu reprendre notre activité, vers la mi-mai, on a non seulement eu l'impression qu'on rattrapait la période d'inactivité, mais aussi qu'on avait un surcroît de demandes de patients qui proposaient de les revoir pour les adapter en lentilles, voire même de les opérer en chirurgie réfractive", a ainsi constaté Damien Gatinel, ophtalmologue à la Fondation Rothschild.