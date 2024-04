Pascal Praud et vous - Mort du petit Émile, violences à l'école, Élie Semoun... Les moments forts de la semaine du 1er avril

Malgré une semaine du 1er avril qui se prête au sourire, Pascal Praud et les auditeurs de l'émission Pascal Praud et vous ont réagi ces derniers jours à une actualité chargée, et bien souvent dramatique, de la mort confirmée du petit Émile, dans les Alpes-de-Haute-Provence, au trafic de drogue et à l'insécurité à Lyon. Les récentes agressions de collégiens dans différentes villes du pays ont aussi poussé les auditeurs d'Europe 1 à témoigner en direct.

Des moments plus légers ont tout de même pu rythmer la semaine de l'émission, avec la visite surprise de Pascal Praud et de M. Boobook à Élie Semoun, alors en pleine interview avec Laurie Cholewa pour Clap !. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : "Il y a des gendarmes partout", affirme une habitante du Haut-Vernet après la mort d'Émile

La disparition du petit Émile a pris une fin tragique le week-end dernier : le crâne du garçon de 2 ans et demi a été découvert, relançant les recherches pour déceler la cause de sa mort. Une habitante du hameau du Haut-Vernet a expliqué qu'il y avait depuis cette découverte "des gendarmes partout" dans le village.

Mardi : "Ça fait 17 ans que je me bats", le quotidien éreintant d'une mère de trois enfants atteints d'autisme

Pour la journée mondiale de l'autisme, Séverine, mère de quatre enfants dont trois atteints par ce trouble, a évoqué son quotidien éreintant au micro de Pascal Praud. "Je ne vous cache pas que ça fait maintenant 17 ans que je me bats, je suis fatiguée de me battre de tout le temps, que ce soit pour le côté administratif, l'école... C'est épuisant", a-t-elle soufflé sur Europe 1.

Mercredi : selon un auditeur lyonnais, un point de deal se situe devant une mairie d'arrondissement

Au lendemain du témoignage d'Audrey, une Lyonnaise habitant dans le 9e arrondissement et dénonçant une insécurité grandissante, un commerçant du quartier est intervenu dans l'émission pour dénoncer le trafic de drogue, et notamment l'implantation d'un point de deal en face de la mairie d'arrondissement.

Jeudi : une mère raconte comment sa fille est contrainte de se comporter au collège

Après l'agression d'une collégienne à Montpellier, plusieurs mères de famille ont partagé leur expérience personnelle avec leurs enfants également scolarisés. C'est le cas de Marjorie, près de Strasbourg, qui a raconté que sa fille de 13 ans était contrainte "de mettre un jogging et de mal parler" pour ne pas être prise à partie par d'autres élèves.

Vendredi : "Il faut rééduquer les parents" d'enfants violents, selon une mère de famille

Ce vendredi, c'est Virginie, mère d'une fille de 10 ans, qui a réagi à la violence croissante dans les établissements scolaires. L'auditrice d'Europe 1 a relaté que l'an passé, sa fille avait été harcelée et insultée, et a pointé du doigt le rôle des parents d'enfants violents. "Je pense que les enfants qui ont 9-10 ans répètent beaucoup aussi ce qu'ils entendent à la maison. Il faudrait rééduquer les parents pour qu'ils puissent éduquer à leur tour les enfants", a-t-elle affirmé.

Bonus 1 : quand Pascal Praud fait une surprise à Élie Semoun

Alors qu'Élie Semoun répondait aux questions de Laurie Cholewa pour Clap ! ce jeudi, Pascal Praud et M. Boobook lui ont rendu une visite surprise en plein direct de l'émission Pascal Praud et vous !

Bonus 2 : deux propriétaires de chien réagissent à un arrêté ministériel

Du 15 avril au 30 juin, les propriétaires de chien doivent impérativement tenir leur animal en laisse dans les forêts et les bois (sauf allées forestières). L'occasion pour deux auditrices, amatrices de balades avec leur(s) toutou(s), de partager leur désaccord dans l'émission.