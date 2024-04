Pascal Praud et vous - «Ça fait 17 ans que je me bats, je suis fatiguée» : une mère de trois enfants atteints d'autisme raconte son quotidien

Séverine a eu des jumeaux à deux reprises, deux garçons aujourd'hui âgés de 21 ans, et un garçon et une fille âgés de 18 ans. Dans l'émission Pascal Praud et vous, elle explique que ses trois fils sont atteints d'un trouble de l'autisme. Alors que ce 2 avril est une journée mondiale consacrée à la sensibilisation à ce trouble, cette mère de famille a évoqué son quotidien éreintant. "Je ne vous cache pas que ça fait maintenant 17 ans que je me bats, je suis fatiguée de me battre de tout le temps, que ce soit pour le côté administratif, l'école... C'est épuisant", a-t-elle soufflé sur Europe 1.