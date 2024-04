Pascal Praud et vous - Insécurité à Lyon : «Je n'essaye même plus d'être élégante, l'idée, c'est de devenir invisible», affirme une auditrice

Si plus de neuf Français sur dix jugent que l'insécurité a progressé en France d'après un sondage Fiducial/Odoxa pour Le Figaro, Audrey, auditrice d'Europe 1 résidant à Lyon, rejoint cet avis majoritaire. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cette propriétaire d'un appartement explique que son quartier s'est dégradé sur ce sujet, et qu'elle est contrainte d'adopter une stratégie pour ne plus se faire aborder dans la rue. "Je n'essaye même plus d'être élégante. L'idée, c'est de devenir invisible", affirme-t-elle au micro de Pascal Praud.