Le drame de Montpellier, où une collégienne de 14 ans a été agressée à la sortie de son établissement par un groupe de jeunes, fait réagir Marjorie. Cette auditrice de l'émission Pascal Praud et vous a également une fille, âgée de 13 ans, scolarisée dans un collège près de Strasbourg. Elle raconte sur Europe 1 comment cette dernière se comporte pour éviter d'être prise à partie. "Un jour, je lui ai demandé 'pourquoi tu t'habilles toujours en jogging, baskets, en sweat ? Avant tu mettais des petites robes, des jupes'. Elle m'a regardé et m'a dit 'mais maman, réveille-toi. Je suis obligée de m'habiller comme ça, sinon on m'embête. Je suis obligée de mal parler'", relate-t-elle sur Europe 1.