Mort du petit Emile : ce que l'on sait au lendemain de la découverte de ses ossements

"Cette nouvelle déchirante était redoutée" : ce sont les mots de la famille du petit Emile, ce jeune garçon de 2 ans et demi disparu depuis le 8 juillet, et dont des ossements ont été retrouvés samedi par une randonneuse à proximité du hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'heure est au recueillement, et un hommage devrait prochainement être rendu dans la commune.

"On va continuer à mettre à disposition de la justice beaucoup de monde", assure Darmanin

L'émotion touche tout le monde, y compris le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a tenu à réagir dimanche. "Beaucoup de tristesse pour ce petit garçon, ce petit ange. En tant que père de famille, j'ai des enfants du même âge. On est vraiment tous touchés à chaque fois qu'un drame touche un enfant", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Intérieur a souligné que ces dernières semaines, "plus de 100 gendarmes se sont mobilisés pour retrouver l'enfant vivant, et découvrir désormais ce crâne (...) On va continuer à mettre à disposition de la justice beaucoup de monde. Avec le directeur général de la gendarmerie, on va accéder à la demande de l'IRCGEN (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ndlr), pour que ceux qui font les analyses dans la gendarmerie nationale, qui ont un très haut niveau de technicité, aillent sur place pour aller plus vite et découvrir ce qu'il s'est passé".

Un hameau bouclé et interdit d'accès pour plusieurs jours

Cette découverte macabre met fin à neuf mois de recherches, mais ne met pas fin pour autant à l'enquête qui doit déterminer la cause de la mort du bambin. Est-ce une mort naturelle, accidentelle, criminelle ? Depuis la découverte des ossements, le hameau du Haut-Vernet est bouclé et interdit d'accès pour plusieurs jours.

Avant l'arrivée d'hommes de l'IRCGEN, les enquêteurs de la Section de recherches de Marseille sont déjà sur zone, notamment à l'endroit où une randonneuse dit avoir trouvé le crâne qui s'est avéré, après analyse, être celui du petit Émile.

Les enquêteurs espèrent retrouver d'autres parties du corps

C'est un secteur déjà fouillé lors des recherches l'été dernier qui est situé à environ deux kilomètres de la maison des grands-parents du garçonnet. Mais avec le temps, des glissements de terrain ou des animaux ont pu transporter les ossements. Les enquêteurs espèrent aussi retrouver les autres parties du corps pour tenter de relever des traces qui pourront expliquer ce qui a pu se passer, si la mort est due à des coups, une blessure par arme ou si elle fait suite à une chute.

Aucune piste n'est écartée

Dans cette dernière hypothèse, des lambeaux, des fibres de vêtements que portait l'enfant devraient être découverts. Dans le cas contraire, la piste criminelle s'imposerait sans être totalement certaine. Jusqu'à présent, les enquêteurs étudient toutes les possibilités, de l'accident à l'acte volontaire ou involontaire d'un tiers.