Pascal Praud et vous – Mort du petit Emile : «Quand on sort, il y a des gendarmes partout», raconte une habitante du Vernet

Quelle ambiance règne dans le village du Vernet ? Samedi, le corps du petit Emile, disparu depuis juillet dernier, a été retrouvé après neuf mois de recherches. Des ossements appartenant à l'enfant de deux ans et demi ont été découverts à proximité du Haut-Vernet, un hameau des Alpes-de-Haute-Provence. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, Annabelle, une habitante du village, témoigne du week-end que vient de vivre la commune. "Personne ne sort. Quand on sort, il y a des gendarmes de partout, on doit passer les barrages et montrer notre carte d'identité. Et il y a les journalistes de partout, donc il n'y a pas grand monde qui sort", explique-t-elle au micro d'Europe 1.