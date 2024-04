Pascal Praud et vous - Insécurité à Lyon : «Il y a un point de deal en face de la mairie du 9e arrondissement», dénonce un commerçant

Avant une opération "place nette" dans le 9e arrondissement de Lyon, une auditrice d'Europe 1 a dénoncé mardi l'insécurité grandissante dans ce quartier, expliquant ne plus vouloir bien s'habiller pour "devenir invisible" dans la rue et ainsi ne plus être abordée par des passants. Mercredi, un commerçant du 9e arrondissement qui a préféré garder l'anonymat met en exergue l'emprise du trafic de drogue. "Sur la place publique, en face de la mairie du 9e arrondissement, à même pas 20 mètres, il y a des points de deal de partout. C'est un quartier extraordinaire, et pourtant en plein cœur, il y a un point de deal en face de la mairie, en face des commerçants. Vous imaginez les riverains ?", s'inquiète-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.