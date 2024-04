Pascal Praud et vous - Obligation de tenir son chien en laisse en dehors des allées forestières : deux auditrices en désaccord réagissent

Les propriétaires de chiens doivent indiquer dans leur calendrier que du 15 avril au 30 juin, ils devront obligatoirement promener leur animal à quatre pattes en laisse dans les forêts et les bois (sauf allées forestières), sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros, pour ne pas perturber la faune sauvage en cette période de reproduction. C'est un arrêté ministériel sur lequel deux auditrices, propriétaires de chiens, partagent leur désaccord dans l'émission Pascal Praud et vous.

Dominique, qui aime se promener avec son Border Collie dans les environs de Perpignan, raconte avoir déjà été sommée par la police de l'environnement de mettre une laisse à son chien. Pour elle, ces derniers "ont besoin de liberté. Et là où j'étais, ça ne risquait pas grand-chose". En revanche, Hélène, qui possède deux Yorkshire dans la Creuse, comprend la mise en place de cet arrêté. "Quand on a un chien qui arrive en face et qui vous saute dessus, c'est effrayant parce qu'on ne peut pas savoir quel va être son comportement face à vous, ou face à un enfant", note-t-elle.