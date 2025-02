Ouverture du salon du vin Wine Paris, sur fond de craintes de guerre commerciale

Wine Paris, le salon du vin, s'est ouvert porte de Versailles à Paris ce lundi, inauguré par la ministre de l'Agriculture et les ministres délégués au Tourisme et au Commerce extérieur. Ce salon professionnel se tient alors que de nouvelles taxes douanières des Etats-Unis menacent le secteur.

Le salon professionnel du vin Wine Paris a ouvert ses portes lundi dans la capitale française, alors que plane la menace de nouvelles taxes douanières de la part des Etats-Unis sur ce secteur très dépendant des exportations.

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard ainsi que les ministres délégués au Tourisme Nathalie Delattre et au Commerce extérieur Laurent Saint-Martin ont officiellement inauguré lundi matin la sixième édition du salon, où vignobles et vignerons du monde entier présentent leurs produits et leur terroir.

Les élections américaines ont ravivé "la perspective d'une guerre commerciale"

Quelque 5.300 exposants de la filière vins et spiritueux sont présents porte de Versailles, dans le sud de Paris, et 50.000 visiteurs sont attendus jusqu'à mercredi.

Mme Genevard a notamment évoqué "le regain de tensions géopolitiques". "La perspective d'une guerre commerciale que ravivent les élections américaines est une très grande menace. Le gouvernement est déterminé à défendre ses opérateurs", a-t-elle affirmé. "A l'heure où on se parle, il n'y a pas d'annonces concernant la filière des vins et spiritueux" de la part du gouvernement Trump, "mais il nous faut être vigilants", "ne pas subir", "être attentifs" et "sans naïveté", a renchéri Laurent Saint-Martin.

Après la rafale d'annonces (parfois suspendues ensuite) de taxes sur les produits canadiens, mexicains et chinois, ou encore l'annonce de droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium, l'Union européenne craint des mesures de même nature la concernant de la part des Etats-Unis, qui auraient de fortes chances de concerner les vins et spiritueux.

Lors de son premier mandat à la Maison Blanche (2017-2021), Donald Trump avait imposé une surtaxe de 25% sur certains vins européens dans le cadre d'un long différend entre l'Europe et les Etats-Unis sur les aides publiques à l'aéronautique, qui avait coûté 500 millions d'euros à la filière en 2020.

10.000 caves ouvertes à la visite en France

Annie Genevard a également souligné le fait qu'au-delà de l'impact du changement climatique, la filière des vins et spiritueux souffrait de "débordements météorologiques lourds" en raison de gelées tardives, d'épisodes de sécheresse ou à l'inverse de précipitations excessives.

De son côté, la ministre déléguée au Tourisme, elle-même vigneronne, a insisté sur le fait que "l'oenotourisme et le spiritourisme (tourisme autour des spiritueux, NDLR) est une force majeure dans notre territoire". Alors que l'Italie "nous devance d'un cheveu" en matière d'oenotourisme, Nathalie Delattre a souligné que l'ambition de la France était de "devenir la première destination oenotouristique en Europe dans le cadre de notre stratégie 2030".

Le pays compte 10.000 caves ouvertes à la visite, "qui constituent le principal type de site oenotouristique fréquenté", selon des données publiées lundi par Atout France, l'agence qui promeut le tourisme français à l'étranger.

Atout France a recensé 12 millions d'oenotouristes dans l'Hexagone en 2023, dont 6,6 millions de Français et et 5,4 millions d'étrangers (avec les Britanniques, les Belges et les Américains dans le trio de tête), soit une hausse de 20% par rapport à 2016.