Projet d'une taxe de 200% sur les alcools français : un élu local envoie du vin d’Aude à Donald Trump pour le faire changer d’avis

Dans la guerre commerciale qui oppose Donald Trump à l'Europe, le président américain a menacé d'imposer des droits de douane de 200% sur le champagne et les vins français. Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo, a peut-être trouvé la solution pour dissuader Donald Trump. Il lui a envoyé une caisse de vin de son territoire de l'Aude.

Envoyer une lettre et une caisse de vin de l'Aude à Donald Trump ? C'est fait. Le président de Carcassonne Agglo, Régis Banquet, a fait ce cadeau au président américain afin de le convaincre de la nécessité d'acheter du vin français et donc de le dissuader sur sa proposition des droits de douane de 200% sur le champagne et les vins français.

"Make wine great again"

C'est avec humour et une pointe d'ironie que six bouteilles de vin ont été envoyées à Washington. Une réaction au projet de Donald Trump de taxer à 200% les produits alcoolisés européens. Si pour le moment cette idée reste une menace, les conséquences se font déjà ressentir. Selon les viticulteurs de l'Aude, certains fournisseurs ont commencé à anticiper la mesure en ralentissant la voilure en termes de commandes de bouteilles.

Une situation qui pourrait à terme fragiliser toute une économie. "S'il y a plusieurs centaines de vignerons qui, de même, arrêtent leur activité, c'est plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui vont se retrouver sans emploi", explique Régis Banquet, président de l'agglomération de Carcassonne.

"Donc c'est vraiment un contexte économique très particulier et sur lequel il faut avoir une vigilance très forte parce que ça peut faire basculer l'économie dans une période de récession et une période très difficile", assure-t-il. Et dans le colis qui contient les bouteilles de vin, le président de l'agglomération de Carcassonne a également glissé un mot sur lequel on peut lire "Make wine great again", c'est-à-dire "redonnez au vin sa grandeur".